178台人去中國「被失蹤」？陸委會揭：赴陸失聯、遭拘留數比去年暴增3倍

大陸委員會官方臉書帳號，日前公布「國人赴陸失聯、遭拘留」的人數，相較去年55人，直到今年1月至10月突激增到178人，明顯增加3倍；陸委會提醒，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人赴陸誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴陸的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

據大陸委員會官方臉書帳號，11月4日發文指出，2024年國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，今年1月至10月統計有178人，較去年全年增加逾3倍，國人赴陸人身安全風險大幅增長。

陸委會提醒，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人赴陸誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴陸的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

若台灣人如有必要前往對岸，陸委會建議，行前可至本會「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

