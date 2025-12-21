1783克黃金不翼而飛！金飾店牆體驚現大洞 7百萬黃金藏在祖墳墓碑後

大陸湖北省武漢黃陂區一間金飾店13日凌晨遭人鑿牆行竊，約1783克黃金被盜。（圖／翻攝自微博）

大陸湖北省武漢黃陂區一間金飾店13日凌晨遭人鑿牆行竊，約1783克黃金被盜，市值逾人民幣170萬元（約新台幣760萬元）。警方啟動市區聯動偵辦，透過監控與大數據追查，85小時內鎖定隨州籍嫌犯魏某並將其逮捕。魏嫌供稱因賭債犯案，部分黃金變賣，其餘埋藏於祖墳墓碑後，警方已起獲1300餘克贓物，全案仍在偵辦中。

綜合陸媒報導，案件發生於12月13日。當日上午9時許，武漢市公安局黃陂區分局接獲報案，盤龍城一間珠寶店疑似遭竊。警方到場後發現，金店右側牆壁被鑿出一個可供人進出的破洞，店內6個黃金首飾櫃全數被清空，初步清點失竊黃金約1783克，市值超過170萬元。

警方隨即啟動重大案件偵辦機制。現場勘查發現，金店配電箱遭人破壞，監視系統因斷電失效，而相鄰的手機維修店門鎖被撬開，研判嫌犯先潛入手機店，再鑿穿隔牆進入金店行竊。監視畫面顯示，案發凌晨2時52分，一名全身包裹嚴密、頭戴安全帽與口罩的男子進入手機店，直到清晨4時47分才離開，刻意規避鏡頭，反偵查意識極強。

專案小組擴大追查範圍，全面比對周邊高速公路與主要道路監控。經20多小時不間斷追蹤，一輛武漢牌照白色轎車引起警方注意。該車於案發前一天自隨州進入武漢，犯案後隨即折返，行車軌跡高度可疑。警方進一步鎖定駕駛身分，確認為有多次前科的隨州籍男子魏某某。

12月16日晚間，在咸寧警方協助下，專案人員於通山縣將魏某某逮捕歸案。魏嫌供稱，因欠下百萬元賭債，預謀犯案並購置全套工具，得手後先變賣部分黃金，其餘則包裹後埋藏於老家祖墳墓碑後。警方依其供述起獲1300餘克黃金。目前魏某某已遭刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

