17LIVE旗下VTuber舉辦《Re:AcT全員聖誕演唱會》，活動、套票資訊與周邊搶先看

17LIVE旗下虛擬主播（VTuber ）事務所 Re:AcT宣布將於 2025 年 12 月 21 日在池袋 harevutai 舉辦《Re:AcT 全員聖誕演唱會》，這場年度盛宴集結公司所有虛擬主播上台演出，以日夜雙公演形式帶來截然不同的舞台表演。Re:AcT 所屬成員以多元聲線與舞台魅力深受歡迎，包括充滿活力的獅子神レオナ（Shishigami Leona）、以歌聲療癒人心的稀羽すう、兼具神祕與偶像魅力的月紫アリア等等。

17LIVE旗下Re AcT 全員齊聚聖誕演唱會（來源：17LIVE官方提供）

日場「Re:AcT Xmas Live 〜Frost Light〜」以「Merry Christmas」為主題，將獻上多首翻唱曲與聖誕氛圍滿載的華麗演出；夜場「ユメニミタカラ 〜Starlight Fantasia〜（夢幻寶盒～星光幻想曲～）」則聚焦 Re:AcT原創歌曲，並獻上虛擬主播成員間的洗牌（Shuffle）演唱，對粉絲們而言是難得一見的特別企劃。會場將設置聖誕樹主題拍照區作為亮點展示，聖誕樹上還會繫上主播們親筆留言的聖誕掛飾。

本次演唱會門票的優先抽籤販售已於 2025 年 11 月 8 日（六）20:30 開始，票種自日夜通場票至奇蹟禮套票皆同步推出，最高階套票更包含精選特別禮物、明信片、貼紙與 12 月初發送的限定語音特典(とくてん)，由獅子神 Leona、夢川 Kanau、水瓶 Mia 等 12 位成員錄製，粉絲可透過活動官方票務平台 ZAIKO 獲取。同時，現場也有周邊商品區，像是T-Shirt、鑰匙圈、小卡等，都值得粉絲們收藏。

官方也同步開放 #リアクトフェス2025 社群話題，邀請粉絲一起分享應援與心得，共同締造今年聖誕最華麗的 VTuber 舞台盛典。

《Re:AcT 全員聖誕演唱會 》活動資訊

活動日期:12月21日 (週日) 待定 – 12月28日 (週日) 23:59 JST

開放入場: 12月21日 (週日) 14:45

場地: Harevutai (〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋 harevutai)

購買網址：https://react-event.zaiko.io/item/376870

一般票券販售資訊（來源：17LIVE官方提供）

現場規劃周邊商品區，讓粉絲收藏（來源：17LIVE官方提供）

現場規劃周邊商品區（來源：17LIVE官方提供）

虛擬主播月紫アリア（來源：17LIVE官方提供）

虛擬主播花鋏キョウ（來源：17LIVE官方提供）

虛擬主播稀羽すう（來源：17LIVE官方提供）

虛擬主播獅子神レオナ（來源：17LIVE官方提供）

虛擬主播魔光リサ様（來源：17LIVE官方提供）

