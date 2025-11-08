17LIVE桃氣女孩首跨界棒球場 朴星垠、金佳垠雙垠組合成球迷焦點
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】「2025 桃園亞洲職棒交流賽」11 月 7 日在桃園棒球場登場，今年除了三國職棒隊伍交流引發矚目外，最吸引全場「嬌」點的，莫過於三國啦啦隊以及「Peach Girls 17LIVE桃氣女孩」首度跨界棒球場演出，甜美、青春、活力滿滿的表現，讓桃園主場瞬間成為最閃亮的舞台。
這支來自職業排球聯盟的啦啦隊首次踏上紅土，許多女孩都難掩興奮神情，紛紛直呼：「這是難忘的體驗！」，來自17LIVE桃氣女孩的韓國人氣啦啦隊朴星垠和樂天女孩卉妮，兩人外型相似度極高，並肩出場時瞬間引爆話題，粉絲直呼：「根本姊妹！」兩人相見歡時害羞對視，互誇對方漂亮。
▲不同領域的啦啦隊彼此交流、跨界對城市運動發展和啦啦隊經濟都有正面意義。（影響力動能提供）
現場「雙垠組合」同樣成為全場亮點，來自韓國的金佳垠與朴星垠下午粉絲見面會同台，這也而是兩人首次在台灣正式合體演出，星垠更是將自己的台灣首秀獻給亞洲職棒交流賽，現場粉絲熱情應援，尖叫聲此起彼落。許多球迷表示：「看到雙垠同台太幸福！」、「希望她們能常駐台灣！」。
身兼樂天女孩與 17LIVE桃氣女孩的舞蹈總監陸筱晴則表示，這次能讓兩支桃園在地啦啦隊同台演出，是一件很特別的事。她說：「桃園職業運動團隊之間的合作，代表一種新的開始，讓不同領域的啦啦隊彼此交流、相互支持，這樣的跨界對城市運動發展和啦啦隊經濟都有正面意義。」，同樣具有兩隊女孩身分的穎樂也說，兩隊女孩其實都熟悉，合體演出就像是一家人一起上場，希望觀眾能感受到她們的默契與能量。
▲17LIVE桃氣女孩首度跨界與樂天女孩合作演出。（影響力動能提供）
值得一提，喜愛 17LIVE桃氣女孩的粉絲們接下來也有更多機會在主場看到女孩們的演出。11月8、9日中原大學桃園雲豹飛將主場賽事，「雙垠」將再度合體登場，而 11月15、16日韓援三本柱「3in」—金佳垠、朴星垠、朴昭映也將正式合體演出。期許17LIVE桃氣女孩繼續用青春與熱情，吸引更多粉絲到場支持，也支持台灣職業排球運動的發展！
