17LIVE澄清未與太子集團往來 對不實連結深表遺憾並保留法律行動

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

網路近日出現財經名嘴姚惠珍以「壹蘋與太子有淵源？」等內容進行評論，影射直播平台17LIVE與太子集團有關。對此，17LIVE集團19日嚴正澄清，強調相關說法皆非事實，呼籲外界勿以未經查證的資訊混淆視聽。

17LIVE表示，旗下公司與《壹蘋新聞網》之間並無任何合資、合夥或從屬關係，兩者皆為獨立運作。雖然潘杰賢現任17LIVE集團非執行董事長，但並未參與集團營運管理。

此外，針對外界關注的太子集團議題，17LIVE在10月16日已公開說明，強調與陳秀玲女士的互動僅限於其獨立董事身分，陳並未涉入任何業務或營運決策。17LIVE亦指出，從未與陳秀玲本人、其任職公司DW Capital、相關企業或太子集團有任何商業往來；陳秀玲目前也已辭任獨立董事。

17LIVE強調，姚惠珍未經查證即於社群平台發表不實訊息，將公司與太子集團「錯誤連結」，已嚴重損害企業聲譽。公司對此深感遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛商譽。

17LIVE呼籲媒體與網路意見領袖，報導時應秉持中立、落實查證，避免以推測或未經證實的內容誤導大眾，造成對企業或個人的不當影響。公司重申，對任何不實指控採取「零容忍」立場，必要時將採取法律行動以維護名譽與權益。

