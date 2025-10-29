18位長者盛裝走秀 展自信

林澄輝社福基金會廿九辦理重陽慶祝活動，邀請日照中心及長照中心服務的長者與家屬齊聚歡慶重陽節。(林澄輝社福基金會提供)

記者王勗∕台南報導

林澄輝社福基金會廿九日辦理重陽慶祝活動，邀請日照中心及長照中心服務的長者與家屬齊聚歡慶重陽節。今年特別辦理一場專屬長者的創意走秀，邀集十八位長者擔任模特兒，展現時尚與自信風采。

今年重陽節，林澄輝社福基金會特為長者打造「紳士與淑女創意走秀」，由工作人員協助長者盛裝打扮化身為各種風格的紳士與淑女，包括典型英倫復古的洋裝與西裝搭配、華麗裝飾的巴洛克風格，也有現代時尚的造型，與長者共同發揮創意巧思與個人特色，打造一場時尚盛宴。長者也在紅毯邁著自信步伐，展現個人魅力，充分展現出長者活力滿滿、樂觀自信的風采。

除走秀外，基金會也安排了多項課程成果發表，呈現一年來的服務成果與特色亮點，以多元的表演形式呈現，包括合唱表演、健康活力操、熱力啦啦隊、樂器節奏演出以及充滿律動感的非洲鼓表演等。

長者們透過歌聲與舞步展現自信與生命力，也讓家屬與來賓深刻感受到長輩們的熱情與成長。

林澄輝社福基金會長期投入台南市社福工作，除提供高關懷兒少據點服務、身心障礙關懷據點服務，也跨足老人社會福利服務及長照工作，廿九日也特別感謝高齡志工長期無私奉獻與陪伴，以愛心與行動支持長者服務。