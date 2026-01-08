18個月到3歲童逾25%發展遲緩 醫：環境刺激是關鍵

（中央社記者曾以寧台北8日電）少子女化下兒童早期療育漸受重視，國內18個月到3歲幼兒發展遲緩轉介率高於25%，多數為語言發展問題。醫師指出，發展遲緩不一定是因疾病，更與家庭、社會環境刺激大有關聯。

少子女化浪潮下，孩子的精神與健康發展備受重視，但論及此過程中社會因子所扮演的角色，不少人會以為「虐待」才會對孩子造成影響。不過馬偕兒童醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如今天在「精神與腦科學健康講座」上進行專題演講指出，缺乏訓練與刺激也是一大問題。

陳慧如提到，近日就在門診碰到一個孩子，已經1歲5個月大卻還不會爬，檢測發現其肌肉發展沒有問題。細問才知道，原來因為媽媽太忙，只能把孩子放在嬰兒床裡，無法讓他自己到處爬；為備餐方便，家長持續給孩子喝奶和吃寶寶粥，造成孩子腸胃道出現便秘問題；語言上更嚴重缺乏刺激。

有發展問題的孩子，陳慧如說明，可以分成2大類，一種只是功能表現落後，另一種則是疾病導致的發展障礙。過往國內孩童照護體系較專注於孩子的疾病問題，但細看整體，其實有一大部分是表現落後，只要在育兒上介入即可改善。

衛生福利部國民健康署自2024年7月起，提供未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務。陳慧如指出，分析首年篩檢40萬多人次結果發現，所有受篩檢兒童的異常轉介率為6%，18個月到2歲的轉介率約27%，2到3歲也約26%，但3歲以上的轉介率僅約7%，與世界衛生組織（WHO）公布全球5歲以下兒童發展遲緩比率7.5%差異不大。

18個月到3歲孩子的異常轉介率飆高，陳慧如說明，就是因為很多語言發展遲緩在此時被篩檢出來，但若是先天異常，同樣比例應會持續到3歲以上，因此可推斷這其實是外在刺激不足所造成，而非先天問題。

「兒童是持續發展的個體，任何階段的發展阻礙都可能對其一生造成影響。」陳慧如表示，3歲以前是孩子腦部發展最快速的時期，3歲以後孩子也將面臨幼兒園等越發複雜的學習與人際環境，若有語言發展障礙又未解決，後續恐衍生學習能力跟不上，或因表達能力不佳面臨人際困難，甚至演變成情緒障礙、影響身心健康。

陳慧如指出，近年遇到不少家長提到，自己的孩子跟隔壁家的孩子、保母帶的孩子都不會講話，以為自己的孩子是正常的，這卻恰恰顯示國內孩子語言發展遲緩的常見程度。因此如何支持新手家長，讓他們知道該如何帶孩子、給予孩子充足刺激，在少子女化的現今，是非常關鍵、也是社會應思考的問題。

衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，陳慧如表示，希望台灣兒童健康照顧能跳脫「以疾病為中心」思維，改為以發展為核心，判斷孩子是在甚麼家庭教養階段出現問題，進行健康促進、精準預防。此外，現在早療業務橫跨國健署、社會及家庭署及教育體系，缺乏長期追蹤，期盼未來能讓單點服務走向系統整合。（編輯：張雅淨）1150108