18億基金卡關！川普盟友改用這法條賠償國會暴動者
美國前總統川普先前擬設立18億美元的「反武器化」基金，用以賠償自認遭民主黨政府迫害的支持者，但該計畫已遭擱置。對此，川普盟友正另闢蹊徑，企圖利用1946年的法條，為國會暴動參與者爭取政府賠償。
根據路透社（Reuters）報導，雖然美國司法部（DOJ）已表明放棄川普提議的18億美元「反武器化」基金，但川普的盟友與法律專家正將目光轉向1946年通過的《聯邦侵權賠償法》（FTCA）。該法允許民眾針對美國政府的不當行為提出行政索賠與訴訟，並透過庭外和解取得賠償，被視為繞過國會阻礙的彈性管道。
川普過去多次公開聲稱，他的支持者在拜登政府時期遭到「武器化」的司法系統迫害。目前已有數百名因參與2021年1月6日國會暴動而遭起訴的支持者提出索賠，其中至少10人已正式起訴政府。川普盟友 Michael Caputo 透露，保守派律師在2024年共和黨全國代表大會上，就曾熱烈討論利用政府的「判決基金」（Judgment Fund）來支付這些賠償，認為這能避開新設基金的政治阻礙。
然而，這項策略也引發極大爭議。前司法部官員 Rupa Bhattacharyya 指出，政府通常只在面臨極高敗訴風險時才會同意和解，若以此法賠償暴動參與者，將嚴重違背判決基金的初衷與精神。儘管如此，律師 Peter Ticktin 表示，他正代表400多名國會暴動參與者進行索賠，並深信川普與司法部最終會確保他的客戶獲得賠償。
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