18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）18日發布最新報告，指出為強化印太嚇阻力，可運用台灣的經濟實力。（示意圖/圖取自國防部發言人臉書）

據《中時新聞網》報導，美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）18日發布最新報告，指出為強化印太嚇阻力，可運用台灣的經濟實力。美國國會應該在「對外軍售」（FMS）計畫下，授權開創一種新模式，允許台灣出資，支持第三國的非武器支援服務與能力建構專案。而台灣出資的提案不只限於升級、改造菲國軍事基地，也可能包含日本西南島鏈及其他承認台灣的太平洋島國。

國民黨立委賴士葆。（圖/資料照）

報告建議由台灣提供資金，是因為升級基地最終將有助於台灣的安全。而台灣截至2025年中，已超過5700億美元（近18兆台幣）的雄厚外匯存底，投資集體防禦。

對此，賴士葆今天（23日）在臉書發文表示，美國國會再次提及要台灣出錢資助第三方非武器性專案，不只菲律賓甚至包括日本西南諸島，現在的情勢就是把台灣當馬前卒，拚命地去惹事踩紅線。賴士葆痛批，賴清德治國無能只好當美國挑事的騾子，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。

