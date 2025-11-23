18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。
據《中時新聞網》報導，美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）18日發布最新報告，指出為強化印太嚇阻力，可運用台灣的經濟實力。美國國會應該在「對外軍售」（FMS）計畫下，授權開創一種新模式，允許台灣出資，支持第三國的非武器支援服務與能力建構專案。而台灣出資的提案不只限於升級、改造菲國軍事基地，也可能包含日本西南島鏈及其他承認台灣的太平洋島國。
報告建議由台灣提供資金，是因為升級基地最終將有助於台灣的安全。而台灣截至2025年中，已超過5700億美元（近18兆台幣）的雄厚外匯存底，投資集體防禦。
對此，賴士葆今天（23日）在臉書發文表示，美國國會再次提及要台灣出錢資助第三方非武器性專案，不只菲律賓甚至包括日本西南諸島，現在的情勢就是把台灣當馬前卒，拚命地去惹事踩紅線。賴士葆痛批，賴清德治國無能只好當美國挑事的騾子，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。
延伸閱讀
公車一次來三台車怎麼招？ 司機揭密「手勢暗號」秒懂
天然解憂良方！連喝4週綠茶 壓力指數下降近18%
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
其他人也在看
愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論
（記者張芸瑄／綜合報導）一名外籍男子近日在論壇分享自己在台灣生活與補習班任教的經驗。他表示，原本因旅遊而愛上台 […]引新聞 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 9 小時前
楊宏基觀點》真的不演了！美開口要台灣「實質貢獻」 該怎麼辦…
[Newtalk新聞] 美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）2025年度報告中，副主席薛瑞福（Randall Schriver）提出：國會應指示國務院與台灣合作，啟動一項特殊的外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）案件，以「非武器性支援服務」名義，讓台灣得以資助美國在菲律賓呂宋島北部之軍事基礎設施建設。此提案跳脫傳統軍售思維，將台灣從單純的武器採購國，轉型為印太嚇阻架構的實質貢獻者。筆者擬從台灣視角出發，分析FMS的地緣戰略意涵與法律與財務機制，以及台灣社會、政黨、軍方與決策圈在2025-2026年間最可能出現的反應路徑與最終決策模式。 地緣戰略意涵：從「台灣防禦」到「區域嚇阻前推」 生存時間的關鍵變數 美國海軍陸戰隊「遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。近日部署菲律賓巴丹島。 圖：翻攝「X」@IndoPac_Info（資料照片） 呂宋島北部（特別是卡加延省與巴丹群島）與台灣最短直線距離不到200公里，與巴士海峽入口更僅100餘公里。若美軍在此完成跑道延長、油彈庫擴建與後勤維修中心升級，將產生三大結構性效應：1.將美軍高價值火力投射節點前推至台灣新頭殼 ・ 14 小時前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
母雞不強會踩死小雞 三連霸藍議員：「他」選新北市長我會怕死
2026地方大選「藍白合」要如何推派新北市長選舉成為關鍵，國民黨新北市議員公布一份內參民調直指，台北市副市長李四川領先其他所有擬參選人，並且他表示「母雞不強會踩死小雞」，直言如果藍白合推出民眾黨主席黃國昌參選新北市長，「我會怕死」。中天新聞網 ・ 17 小時前
邱明玉狠酸：館長在台灣經營全數慘賠，永利還投資？政治目的不要太明顯
館長陳之漢近日被前員工爆料財務黑洞、私德爭議與疑似中資介入後，外界更聚焦於他與澳門永利集團高層的互動。尤其是永利澳門總裁陳志玲多次現身館長直播畫面，讓「永利為什麼投資館長？」成為輿論核心疑問。在三立政論節目《新台派上線》中，資深媒體人邱明玉直言，館長的財務狀況、事業表現與其被投資的「條件」完全不符，更不排除背後存在統戰樣板操作。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
拓展學生國際視野 溪高赴日本深化跨國文化學習
彰化縣國立溪湖高中致力於全人教育與 SDGs 的落實，今(114)年再度獲教育部補助，連續第二年辦理「國際教育旅行」，於11月初前往日本神奈川縣立新榮高校展開交流。校長李明昭表示：「期盼透過師生互訪，學生能於實體交流中，面對面與日本學生比較台日文化與教育差異，並進一步深入討論於線上交流討論的主題：『性別議題』與『永續城鎮發展』，培養跨文化溝通與國際合作能力。」學務處施淵元主任與張宏毅組長分享：「此次國際交流採線上與實體並行。行前學生與日本學伴以英文進行線上共學，討論「永續城鎮與社區經營」，比較兩國的城鄉風貌與社區特色。實體交流時，雙方則直接面對面分享成果，讓討論更深化。」在新榮高校的一天校園體驗中，學生走進日本教室上課，感受輕鬆歡樂、討論時間充足的教學模式，並和日方同學共進午餐、參與社團活動。隔日更分組走訪橫濱市區，建立深刻友誼。寄宿家庭（Home stay）更是許多學生心中「最寶貴的經驗」。學生入住日本家庭，體驗家庭餐桌禮儀、傳統料理與生活細節。有學生分享：「有些在台灣很自然的行為，在日本可能被視為不禮貌，但寄宿家庭都會耐心提醒。」也有學生笑說，原本以為只有螢幕上才會出現的「暖桌」竟台灣好新聞 ・ 2 小時前
無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣有事已開始！專家：習近平恐兩年內行動
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，發表了「台灣有事」的相關言論，引起中國大力反彈，中日關係隨之急劇惡化。對此，有專家表示，「台灣有事」已經開始，中國很可能在兩年內行動，並...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
影／吳怡農稱輝達落腳台北不能算政績 李四川反問：不是嗎？
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約協議書、土地也已還北市府。不過有意參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農表...聯合新聞網 ・ 5 小時前
川普與習近平又通話！雙方提到台灣
[NOWnews今日新聞]川習又熱線？中國官媒新華社今（24）日晚間突釋出消息，中國國家主席習近平與美國總統川普今晚通話，這是雙方繼上月韓國釜山川習會後再度連上線，新華社在釋出的文稿中也提到雙方談話內...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」
一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
習近平與川普打電話強調收回台灣 川普表示理解台灣對中國重要性
中國官媒新華社週一（24日）深夜快訊報導說，中國國家主席習近平已經和美國總統川普通電話。太報 ・ 4 小時前
日相高市「台灣有事論」後，習近平通話川普：「台灣回歸中國」是戰後國際秩序
日本首相高市早苗7日在國會提出「台灣有事」論引發北京強烈反彈，日方迄今未撤回，中方則升高回應層級。據中國官媒《新華社》報導，中國國家主席習近平24日與美國總統川普通話，習近平闡明，中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。 習近平指出，上個月中美在韓國釜山成功......風傳媒 ・ 1 小時前
南韓總統李在明認了：南北韓溝通管道全斷 恐隨時爆發軍事衝突
即時中心／徐子為報導南韓總統李在明今（24）天表示，當前南北韓溝通管道完全切斷，雙邊關係處於隨時都能發生偶發性衝突的極其危險境地，因此應保持耐心，致力於重啟雙方對話。民視 ・ 5 小時前
行政院力推殺人、兒虐致死判10年以上「不得假釋」！ 司法院加註3大意見
行政院10月底通過《刑法》、《監獄行刑法》及《刑法施行法》修正草案，增訂故意殺人（未遂）、兒虐致死（重傷）等特殊重大暴力犯罪，經判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，不得假釋。政院函請司法院會銜，司法院院會今天通過修正草案，但加註3大意見，促請政院留意是否違反「禁止酷刑原則」及對獄政、矯正是否窒礙難行，另請斟酌關聯條文是否一併修正。太報 ・ 5 小時前
麻煩大了 亞馬遜義大利物流中心 涉嫌走私中國商品
義大利警方24日突擊搜查亞馬遜在貝加莫與米蘭的據點，調查疑似由中國輸入的商品透過亞馬遜系統走私入境。財政警察與海關在貝加莫物流中心查扣約5,000件商品，包括玩具、手機殼、氣炸鍋與文具等；在米蘭總部則扣押 IT 設備，並確認負責境內貨物流動的亞馬遜主管身分。亞馬遜義大利事業尚未回應。中時財經即時 ・ 5 小時前