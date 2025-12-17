18兆男開金口！馬斯克首曝「1投資觀點」 進場必買這2檔：具壓倒性價值

財經中心／王文承報導

不少投資人將「股神」巴菲特視為股市風向球，只要他出手投資哪家公司，往往就會引發市場跟進。不過，也有人好奇，近日身價才剛突破6000億美元（約新台幣18.8兆元）、且幾乎從不投資股票的全球首富、特斯拉執行長馬斯克，若有一天真的進場買股，憑藉他對科技趨勢的敏銳眼光，究竟會選擇哪一檔標的？

18兆男開金口 馬斯克揭這2檔股票必買



印度富豪Nikhil Kamath近日在專訪中直接向馬斯克提問：「如果你是一名股票投資人，只為了賺錢，而且不能投資自己公司的股票，你會選擇哪一家公司？」

對此，馬斯克坦言，他其實從來不買股票，也很少去思考「我該投資哪家公司」，更沒有投資組合或操作策略。不過，在稍作思考後，他仍給出方向性的答案，直言未來最具關鍵性的領域將是AI與機器人技術，「如果真的要買，我會選擇與我自己無關的AI與機器人相關公司。」

他也進一步點名，Google在人工智慧領域已奠定深厚基礎，未來具備創造巨大價值的潛力；而輝達在AI發展中的關鍵地位同樣顯而易見。馬斯克認為，專注於AI、機器人以及太空飛行的企業，未來很可能在產業中占據壓倒性的價值與影響力。

