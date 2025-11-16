18光年外發現「超級地球」 研究：位於適居帶、環境與液態水相容

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)的天文學家在一篇發表於《天文學期刊》的論文中指出，他們發現了一顆位於其母恆星「適居帶」內的系外行星。該行星距離地球約18光年，其環境條件被研究團隊描述為與液態水存在的溫度範圍相容。

研究團隊將這顆行星命名為「GJ 251 c」，並將其歸類為「超級地球」。數據顯示，該行星質量約為地球4倍，且可能具有類似岩石行星的特性。

這顆行星圍繞一顆M型矮星運行。此類恆星常伴隨星斑、閃焰等活動特徵，這些活動會在光譜中產生變化，可能與行星造成的訊號相似，因此提高了觀測判讀的複雜度。

研究團隊透過徑向速度法(Radial Velocity)偵測到來自行星重力影響所造成的恆星光譜位移。他們使用「適居帶行星發現者」(HPF)等儀器收集觀測數據。HPF仰賴近紅外線觀測，可降低M型矮星活動造成的干擾。

共同作者羅伯遜(Paul Robertson)指出，該母恆星距離地球約18光年，並形容這段距離在宇宙尺度上「幾乎就在隔壁」。

待次世代望遠鏡直接成像驗證

研究指出，「GJ 251 c」的存在目前基於統計模型與徑向速度訊號，被列為候選系外行星。研究團隊表示，未來的「30米望遠鏡」(TMT)將具備直接成像這類近距離系外行星的解析能力，可望進一步確認其性質。

首席作者比爾德(Corey Beard)表示，TMT的解析度使其有機會在未來評估「GJ 251 c」的更多特徵，包括探測與水分子存在相關的光譜訊號。

