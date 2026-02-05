18公尺飛馬展翼搭配「馬上發」提燈 張善政邀鄉親賞燈會耀桃園





桃園市政府觀旅局5日下午舉行「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」宣傳記者會，市長張善政與會表示，桃園燈會是市民每年高度期待的年度盛事，市府團隊持續發揮創意與巧思，致力打造獨具桃園特色的燈節盛宴。今（115）年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，將於2月25日（三）至3月8日（日），在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園盛大登場，誠摯邀請市民朋友踴躍前往參觀。

張善政市長在市府觀旅局長陳靜芳、警察局長廖恆裕、消防局長龔永信、桃園區長許敏松、農業局專門委員胡淑芬陪同中出席記者會，市議員陳美梅、李柏坊、桃園果菜市場公司總經理陳玉明、金馬影后陳淑芳、桃園燈會策展人劉治良、小提燈設計師洪新富、小提燈色彩設計師蕭民遠等均到場參加。



桃園市長張善政展示「2026桃園燈會」以「飛機起飛」為設計意象的飛馬小提燈。

張善政指出，今年主燈「飛馬耀桃園」高達13公尺、展翼寬達18公尺，秉持環保再生核心理念，運用回收金屬材質打造，不僅極具視覺震撼力，更結合動態展演效果，點燈當晚勢必成為全場矚目焦點，充分展現桃園兼顧永續發展與創意能量的城市精神。

張善政表示，小提燈已成為桃園燈會的重要特色之一，今年以「飛機起飛」為設計意象，結合桃園國際機場的國門意涵與馬年主題，象徵城市發展起飛、馬年行大運。

「國民阿嬤」金馬影后陳淑芳邀請民眾相約共賞「金馬奔騰」。

「國民阿嬤」金馬影后陳淑芳表示，本次參與燈會啟動儀式，對桃園好山好水與濃厚人情味印象深刻，桃園作為國門之都，為連結世界的重要橋梁，期盼透過金馬主燈讓更多人看見桃園之美，邀請民眾相約於2月25日前來共賞「金馬奔騰」。

桃園燈會主燈設計策展人劉治良表示，今年主燈以全金屬材質打造「飛馬」意象，結合桃園在地科技能量與金屬產業鏈，全程於在地工廠製作，融入航空鋁材與回收金屬，展現再生永續精神。主燈透過多組切割組件與機械臂精密組裝完成，象徵國門之都的科技實力、航空產業發展與城市未來動能。

「2026桃園燈會」主燈「飛馬耀桃園」高達13公尺、展翼寬達18公尺。





小提燈設計師洪新富表示，小提燈設計結合飛機、馬年與「馬上發」意象，透過螺旋槳、輪子與提把等造型細節，融入「錢滾錢」的吉祥寓意，象徵穩定前行、財運啟動，且兼具存錢筒功能，期盼成為民眾累積「來桃園旅遊基金」的實用紀念；色彩設計師蕭民遠也補充，色彩上融入象徵珍珠海岸的「月光海」藍、代表山海城市的「群山綠」、寓意守護的「金馬色」，以及桃園主色「舞桃花」桃紅，展現春天氣息與吉祥祝福。

觀旅局指出，本次燈會規劃「未來光域」、「森韻流域」及「dtto friends 樂園」三大主題燈區，分別設置於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，結合主燈動態展演、燈光特效與沉浸式體驗，呈現科技與藝術交織的國門城市意象。活動期間，現場亦規劃多項親子互動設施與AR體驗，並可與Dcard原創IP「dtto friends」人氣角色燈組合影，邀請民眾相揪來桃園賞燈、共度元宵佳節。

「2026桃園燈會」以「飛機起飛」為設計意象的飛馬小提燈。

