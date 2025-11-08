18共機、7共艦擾台 國軍嚴密監控應處

▲共軍殲-10戰機。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗昨日在眾議院預算委員會接受質詢時，明確指出若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權。值此之際，國防部今（8）日表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲18架次共機，其中10架次逾越台海中線侵擾北部、西南空域與東部空域，另有共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時40分至昨天下午8時10分，在台灣海峽空域偵獲中共主戰機與無人機15架次，其中7架次逾越海峽中線。另外，國軍於昨天下午2時25分至昨天下午8時40分在台灣西南空域偵獲中共輔戰機2架次。昨日上午9時10分至下午6時25分於東部空域偵獲無人機1架次。



國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

