18共機、7共艦擾台 國軍嚴密監控應處
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗昨日在眾議院預算委員會接受質詢時，明確指出若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權。值此之際，國防部今（8）日表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲18架次共機，其中10架次逾越台海中線侵擾北部、西南空域與東部空域，另有共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時40分至昨天下午8時10分，在台灣海峽空域偵獲中共主戰機與無人機15架次，其中7架次逾越海峽中線。另外，國軍於昨天下午2時25分至昨天下午8時40分在台灣西南空域偵獲中共輔戰機2架次。昨日上午9時10分至下午6時25分於東部空域偵獲無人機1架次。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
勇鷹高教機傳煞車失效滑進草地 空軍：人員平安、飛機輕損
涉毒又捲入台灣網紅命案 北市觀傳局下架黃明志宣傳影片
MQ-9B無人機軍購進度正常 空軍：資料不會先傳美國再回傳台灣
其他人也在看
日方為謝長廷授勳 陸外交部連三問砲轟：為台獨分子撐腰打氣？
日本政府3日公佈2025年秋季外國人受勳名單，台北駐日經濟文化代表處前代表謝長廷，將被授予「旭日大綬章」，大陸外交部發言人毛寧6日抨擊，「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為？是否有意為台獨分子撐腰打氣？」中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗重磅表態！台海衝突擬動用自衛權
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會，針對中國入侵台灣的「台灣有事」，明確表態若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」，啟動集體自衛權。據《朝日新聞》...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她今天表示，對「給秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」感到抱歉。中央社 ・ 1 天前
海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化
一場名為「客家擂茶與麻糬文化體驗工作坊」， 在洛杉磯慈濟人文學校舉行，其中擂茶實作，讓參與者親身體驗到客家飲食文化的底蘊。茶蘭軒擂茶專家 陳穩仁：「有沒有看到花生，不要小看它們喔(穀物)，等一下你...大愛電視 ・ 13 小時前
高市早苗上任後首度國會表態：中國武力攻台 可構成「存立危機事態」
[Newtalk新聞] 根據日本主流媒體《朝日新聞》、《日經新聞》及《時事通信社》等報導，首相高市早苗今天（7日）在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」是否構成日本「存立危機事態」做出明確表態：若中國大陸動用軍艦等武力攻擊台灣，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，進而啟動集體自衛權，允許自衛隊行使武力。 報導說明，高市在回應立憲民主黨代表岡田克也質詢時強調，台灣海峽穩定直接攸關日本安全，若中國以武力改變現狀，且攻擊伴隨軍艦等武力行使，日本將依《存立危機事態》認定基準，綜合判斷是否構成對日本存亡的「重要影響事態」。一旦認定成立，自衛隊即可依2015年安保法行使集體自衛權，與盟邦共同應對。 這是高市10月21日就任日本首位女首相後，首次在國會正式答弁台海危機議題。她重申「台灣有事就是日本有事」的立場，並指出台海局勢已成為日本安保政策核心挑戰。政府將持續強化危機管理與情報蒐集能力。事實上，有關議題早在2015年，時任首相安倍晉三，即制定《平和安全法制》，首次在法律上將「存立危機事態」納入可行使集體自衛權的條件，台灣有事被列為可能適用情境之一；2021年，時任首相菅義偉；公開稱「台灣有事就是新頭殼 ・ 1 天前
台灣有事恐左右日本存亡 高市早苗：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗昨（7日）在眾議院預算委員會答詢時指出，「台灣有事」可能會成為日本的「存立危機事態」，在日本現有的《安全保障相關法案》（簡稱安保法）下能行使集體自衛權，即出動自衛隊。鏡新聞 ・ 11 小時前
失勢？俄羅斯外長缺席高層會議引揣測 克里姆林宮發聲
俄羅斯總統普廷5日與聯邦安全會議成員開會時，提到可能恢復進行核武測試。令外界感到意外的是，外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）並未出席，引發這位被視為普廷親信的外長可能已經失勢的揣測。克里姆林宮7日出面，試圖平息媒體對外交政策高層可能改組的議論。自由時報 ・ 13 小時前
南韓大師賽》台灣一姊邱品蒨打敗日本宿敵 本季首闖4強
台灣女單一姊邱品蒨今天在超級300系列南韓羽球大師賽，以21：10、21：7打敗日本宿敵高橋明日香，本季首度在BWF巡迴賽躋身4強。生涯首度在300等級賽事榮膺頭號種子，邱品蒨前兩場分別打敗馬來西亞選手吳堇溦、17歲泰國小將塞亨（Tonrug Saeheng），今天則遭遇勁敵高橋明日香。邱品蒨在20自由時報 ・ 1 天前
「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...聯合新聞網 ・ 12 小時前
高市「台灣有事」說法 學者：非安保承諾 民粹訴求日本國內
日本首相高市早苗昨表示，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。台大政治系兼任教授楊永明表示，高市早苗的說法，超越故首相安倍晉三時期對台海議題及集體自衛權間連結的論述與政策基礎；而若台海發生戰爭，連美國都無法保證出兵協防，台灣更不能將高市的說法作為安保承諾。聯合新聞網 ・ 13 小時前
一旦台海有事 日相高市早苗：不排除實施「集體自衛權」
據日本「朝日新聞」報導，日本首相高市早苗，今（7）日在眾議院答詢時，針對「台灣有事」做出重大表態。高市表示，如果中國大陸對台灣啟動武力攻擊，日本政府將可能認為危機事態成立，進而啟動「集體自衛權」。中廣新聞網 ・ 1 天前
高市早苗挺台力道升級！承諾台灣有事「將出動自衛隊」 他分析：武統機率下降
日本挺台力道再升級？日本首相高市早苗昨（7）日前在眾議院預算委員會上指出，若台灣遭受武力攻擊，日本自衛隊可藉此行使自衛權。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這不僅延續前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的理念，更是將挺台力道採取更實質的行動。鏡報 ・ 7 小時前
川普每週都會來！美軍安德魯基地突多人病發住院 疑與神祕包裹有關
美國總統川普經常往返的美軍安德魯聯合基地週四（11/6）傳出可疑包裹致病事件。太報 ・ 1 天前
稱北市商圈振興格局不足 王欣儀喊：「學學台中購物節」投入預算資源
台中爆發非洲豬瘟，台中市府被質疑未及時採檢、廚餘處理也引發討論，但台中市長盧秀燕仍積極推廣台中購物節，連台中市政府的總機語音也都還在宣傳，引起民怨。不過，國民黨台北市議員王欣儀近日在質詢時，砲轟台北市商圈振興的「格局不足」，應該學學「台中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蕭副總統驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾8日專電）「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。中央社 ・ 12 小時前
出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
中颱鳳凰對流爆發中！暴風侵襲機率曝 3縣市首當其衝
中颱鳳凰來勢洶洶，氣象署公布最新暴風侵襲機率圖，其中高雄、台南及澎湖風險最高。此外，氣象粉專也提醒，鳳凰颱風對流持續爆發中，並分析南北地區進入風雨搖滾的時間點。中天新聞網 ・ 10 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 1 天前