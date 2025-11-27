18分鐘搬光無人店10桶配料加泡麵！台南婦吃霸王餐挨罰1.2萬

台南一名婦人在無人自助泡麵店內狂掃泡麵，甚至隔天還前往破壞店家門鎖。（圖／TVBS）

台南一名婦人多次到無人店行竊，這回被店家抓包，當天一共跑了三趟，花18分鐘狂搬10桶配料和泡麵，甚至隔天還破壞店家門鎖，讓店家火大報警，才讓這名婦人乖乖付錢，但還是遭法院挨罰1.2萬元。

一名藍衣婦人在台南東區的無人自助泡麵店內，自備塑膠袋開始掃貨，裝滿整袋商品後未付款就直接離開。店家表示，雖然當下已經發現異常，但因現場無人，只能選擇守株待兔。這名陳姓婦人在今年5月15日下午4點多，一共來店三次，花了18分鐘，掃光店內10包泡麵、10桶配料以及3包食材，總價值近4000元。更令人意外的是，隔天她還前往店家破壞門鎖。

業者坦言經營2年多來頭一次遇到，損失約兩三萬。（圖／TVBS）

轄區東寧派出所長顏旭志表示，全案已依竊盜罪嫌呈報台南地檢署偵辦。這家無人自助泡麵店被陳姓婦人當成自家廚房，不僅大吃免費泡麵，連食材桶都整桶搬走。雖然在被抓包後婦人付清款項，但法院仍以竊盜罪判處她1萬2000元罰金，破壞門鎖則判處20天拘役。

這家無人泡麵店秉持「人性本善」的理念，讓顧客付費後自行取用，全店無工作人員看管，僅靠監視器和顧客良心經營。店家坦言，經營2年多來這是第一次遇到這種情況，估計損失約2至3萬元。不過，由於大多數顧客都很自律，店家暫時不會更改營業模式。店家也提醒，店內全程有監視器錄影，若心存僥倖被抓到，罰款金額足以享用數頓大餐了。

