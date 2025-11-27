18分鐘狂偷3趟！ 無人泡麵店怒報警 女判拘役20天

台南市 / 綜合報導

今年5月15日，一名陳姓女子到台南一間無人自助泡麵店，18分鐘，分了3趟，搬走店家10包泡麵，及10幾桶配料、食材，事發隔天，還稱說要進到店內煮泡麵，試圖撬開店家電子鎖，由於犯案過程全都錄，業者氣的報警抓人，這名女子除了賠償店家等價損失外，還因竊盜被判1萬2000元罰金、緩刑，毀損部分則是拘役20天。

女子進到無人自助泡麵店，東張西望一會時間，接著看準目標，把泡麵一包包抽出來，放進自備的塑膠袋裡面，一包兩包三包，接著又來到一旁的配料區，每一桶都打開來看，事後店家清點備料時發現，數量明顯不對，少了3千多塊錢的內容物，調閱監視器畫面發現，原來是店裡遭竊了，緊急報警。

其他民眾說：「本來就是秉持人心善良，信賴原則，但是有人利用這點來偷取產品我覺得真的很不可取。」今年5月，台南這一家無人自助泡麵店，遭陳姓女子盯上，15日這天下午4點40分來第一次，得手後食髓知味，短短18分鐘內，來了3次，從貨架與冷藏櫃中，拿走韓國泡麵10包，泡菜、黑輪、年糕等配料10多桶。

當事業者說：「清晨來就是那種6、7點，早上6、7點，然後，但是我一直抓不到他，加他破壞我的門鎖應該(損失)2萬多塊，2、3萬塊吧。」除了偷竊外，事發隔天，女子聲稱想進去煮麵，拿螺絲起子試圖撬開電子鎖，害店家損失嚴重。

台南第一分局東寧所長顏旭志說：「全案依竊盜罪嫌陳報台南地檢署偵辦。」原以為沒人看管的店面，能神不知鬼不覺，殊不知一舉一動全被電眼給拍下，除了要賠償店家外，涉及刑事罪部分，也要付出代價。

