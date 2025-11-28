18分鐘狂掃3趟！台南婦搬空無人泡麵店食材遭判刑

台南一間無人自助泡麵店今年5月遭陳姓婦人分3趟、在18分鐘內掃走10包泡麵、10多桶配料及3包食材，總價值約3825元，全未結帳就離開，店家發現後報警提告，陳婦事後雖已賠償損失，仍因竊盜罪被判罰金1萬2000元、緩刑2年，毀損罪則判拘役20日。

台南一名婦人花18分鐘搬光自助泡麵店的配料及食材，被店家發現後報警提告。（示意圖／中天新聞）

陳婦於5月15日下午4點40分首次進入該無人泡麵店，從貨架與冷藏櫃中拿走韓國不倒翁泡麵10包，以及泡菜、牛蒡絲、海帶芽、黑輪、年糕、小肉丁、高麗菜等配料，合計18桶配料，沒結帳就離開。監視器畫面顯示，陳婦進店後東張西望一會，接著把泡麵一包包抽出放進自備的塑膠袋，又來到配料區將每一桶都打開查看後帶走。

店家清點備料時發現數量明顯不對，少了約3825元的物品，調閱監視器畫面才發現同一名婦人在短短18分鐘內分次把食材端走。當事業者表示，陳婦選在清晨6、7點來犯案，一直抓不到人，加上破壞門鎖的損失，總計損失2萬多元。警方循線通知陳婦到案，她在警詢、偵查及法院訊問時都坦承犯行，並在判決前將3825元全數返還。

事發隔天下午，陳婦又回到無人泡麵店門口，拿螺絲起子撬店門電子鎖，當場將電子鎖撬壞。她辯稱只是想進去煮麵給家人吃，沒有成功打開門，但監視畫面與損壞照片都證實電子鎖遭破壞。全案依竊盜罪嫌陳報台南地檢署偵辦。

法官審酌陳婦個人條件與犯後表現，認為她為了市價不到4000元的泡麵食材，分3趟搬走18桶配料和10包泡麵，隔天又把店門電子鎖撬壞。法院認為她首次涉犯竊盜，又已賠償損失，依竊盜罪判罰金1萬2000元，得以1日折算1000元易服勞役，並宣告緩刑2年。毁損部分則另判拘役20日，可用罰金折抵。

