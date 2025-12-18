18分鐘登場11次！「拜登維拉」再被川普拉來止血民調？

美國總統川普今天（15日）發表年度演說，一開場就定調，上任時接手的是一個爛攤子。（圖／美聯社）





美國總統川普今天（15日）發表年度演說，一開場就定調，上任時接手的是一個爛攤子，將通膨、物價上漲與經濟壓力全面切割，強調這些問題都不是他的責任，而是前任政府留下的後果。整場演說幾乎逐條清算拜登執政遺產。

年度演說，川普準時開講，一開場照慣例，先把標籤貼好貼滿。

美國總統川普：「毒販、幫派分子（進入），甚至包括11888名殺人犯，這就是拜登政府放任我們國家發生的事情。」

通膨問題當然也是拜登留下的。美國總統川普：「我上任時，通膨是48年來最嚴重的，有些人甚至說是美國史上最糟。」

通膨都這麼嚴重了，物價怎麼可能跟拜登無關？

美國總統川普：「（拜登政府讓）物價上漲，到前所未見的水平。」

捋好責任歸屬後，川普當然也要細描，自己是如何將大爛攤全面翻轉。

美國總統川普：「（上任）第一天，我立即採取行動，阻止南部邊界入侵，中午我讓高物價下降，並且降得非常快，中午我為美國成功爭取到了18兆美元的大規模投資，帶來更多的工作機會，中午美國已調停了8場戰爭，在10個月之內，我們正在讓美國再次偉大。」

不只噴口水，川普還撒幣，以美國獨立的吉利數字，宣布145萬美軍，每人普發1776美元紅利，短短18分鐘，川普快嘴將自己誇好誇滿，但到底是在急什麼。

CNN首席國家記者約翰金：「或許是因為他在趕時間，因為白宮向電視台承諾過，他只會講15分鐘左右。」

畢竟這次演說，罕見挑在黃金時段，一股腦塞好塞滿，明顯在為民意急救，最新民調各家媒體公布的支持度全面走低，連堪稱自家人的福斯新聞都跌破過往紀錄，來到22％新低點，川普18分鐘的演說，就讓拜登維拉登場救援至少11次，拜登維拉是否能成為新一代救援王，還得看接下來期中選舉的計分板，前美國總統拜登，您的援助已上路。

