18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰

台灣化妝品驗出蘇丹紅風暴持續擴大，食藥署今（24）日公布最新調查結果，原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游共有18項產品被驗出「蘇丹4號」，名單則包含歐萊德男用及女用養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、古寶亮澤修護潤唇膏等產品；食藥署也指出，檢出禁用蘇丹4號的違規產品，則涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰。

食藥署表示，針對日前新加坡 Campo Research （Campo Cosmetics） Pte. Ltd. 生產的「紅色複方 （Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料涉含有禁用色素一案，今日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品清單。

名單包含：歐萊德男用養髮液、歐萊德女用養髮液、MIAU PDRN 極度修護噴霧、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、球精華、奶油髮霜、奶油面霜、古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉、綻妍潤色護唇膏、波波要趣了假日口紅#03、CINQUAIN思珂全面修護唇精華、COOL GIRL護唇精華、軒郁琥珀微臻逆齡緊緻膠囊、專心護唇油-莓紅版、EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）、LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil、豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜。

另，食藥署也同時公布抽驗問題原料與產品的定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

食藥署強調，其展現積極查察不法之決心，主動「價購」有疑慮產品，並同步由國家實驗室在第一時間即積極開發及建立化粧品中蘇丹色素檢驗方法，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）進行檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，以克服化粧品複雜基質對精密質譜分析衍生的基質效應，避免定量數據的誤差，而針對含高量禁用色素的問題原料，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量分析，以確認檢驗方法定性及定量準確性。

針對「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署則說，秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

對於檢出禁用色素蘇丹4號的違規產品，食藥署指出，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

