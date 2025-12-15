18名幸運兒爽中發票2百萬！ 他們繳30元停車費喜收意外之財

114年9-10月的統一發票中獎號碼已經揭曉，本期一共有18名幸運兒爽中2百萬的特獎，當中有2名幸運兒更是繳了停車費後就中獎。

（示意圖／中天新聞）

本期中特獎的18名幸運兒中，有7位來自雙北市，分別在App Store、蝦皮購物、Global Mall的全家超商、LaLaport的HALOA POKE 夏威夷拌飯、TMS 全鋒事業、中山北路2段的一間全家超商消費。

南部方面，則是有2名幸運兒繳納30元的停車費就中獎，其中一名車主將車停在三井Outlet，另一人則是停在高雄市前鎮區林森四路的台灣聯通。

廣告 廣告

財政部提醒，本期統一發票的領獎期間為自12月6日至2026年3月5日，中獎者需攜帶國民身分證（非本國籍人士可持護照、居留證或內政部移民署核發的入出境許可證等）及中獎的統一發票，前往指定的兌獎地點領獎，逾期將無法領取獎金。

9、10月發票特獎清冊。（圖／財政部）

延伸閱讀

今晨最低溫9.1度！ 吳德榮示警：明後兩天東半部有雨

輻射冷卻影響！新竹縣16日清晨恐出現10度以下低溫

威力直逼輕颱蹂躪！「3縣市」恐飆8級強風 外出防樹塌