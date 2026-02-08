18噸垃圾輻射超標被退回！埔里清潔隊淪為垃圾場

南投縣埔里鎮於昨（7）日發生垃圾輻射值超標遭退運的罕見事件，導致重達18噸的垃圾無法進入焚化爐處理，目前暫時堆置於清潔隊的垃圾場內。由於該事件為當地首次發生，加上鎮內並無輻射偵測設備，且事發時適逢公務機關休假，導致垃圾無法立即處理，讓清潔隊人員感到相當無奈。

南投縣埔里鎮於昨（7）日發生垃圾輻射值超標遭退運的罕見事件，導致重達18噸的垃圾無法進入焚化爐處理。（圖／ 埔里鎮清潔隊提供）

據了解，埔里鎮當日外運的三車垃圾中，其中一車在進入焚化爐入口時，被檢測到輻射值超標，隨即遭到退運。按照規定，垃圾在下班前應完成輻射源的檢測與處理，但由於鎮內缺乏相關設備，只能等到週一上班後再向其他單位借用儀器進行檢測。

對於此事件，埔里鎮清潔隊長陳俊宏表示，這是當地首次發生垃圾輻射值超標而被退運的情況，後續將與環保局進一步討論處理方式。他指出，一些工業用或醫療廢棄物可能殘留輻射物質，但這類廢棄物不得混入一般垃圾中。他同時呼籲鎮民，切勿將醫療廢棄物混入日常垃圾，以避免類似情況再次發生。

至於此次退運所需支付的費用，陳俊宏表示，目前尚未能確定具體金額，需待進一步調查後才能釐清。

