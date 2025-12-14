18國承諾2026年初派安全部隊 助海地打擊黑幫威脅

記者施欣妤／綜合報導

美洲國家組織（OAS）秘書長拉姆丁13日表示，已有18個國家同意派遣安全部隊，協助加勒比海國家海地加強打擊黑幫勢力的行動。

海地目前多數地區仍被黑幫勢力所控制，聯合國安理會則在9月批准，將原本由肯亞主導的警力支援部隊，轉型成一支、最多可配置5500名軍警的「多國幫派壓制部隊」（Gang Suppression Force），以幫助海地更有效打擊黑幫。拉姆丁13日進一步透露，目前已經有18個國家，承諾派遣部隊參與相關行動，預計明天開始分階段部署到海地。

拉姆丁表示，首批國際武裝部隊預計有1000人，最快明年1月開始部署。其中，非洲國家預計投入較多兵力，而斯里蘭卡與孟加拉也表態願意參與，另外還有部分拉丁美洲國家表達援兵意願。

目前由肯亞負責主導海地對抗黑幫的國際支援行動，並在本月8日再度增派100名警察赴海地。然而，由於約1000名警力為主的支援部隊，裝備與資源不足，尚未能解決海地嚴峻的安全危機。

肯亞8日再派警力增援海地，但效果有限，因此18國同意明年增派部隊赴當地打擊黑幫。（達志影像／美聯社資料照片）