18國39件作品 陶博館一杯咖啡環遊世界
【記者葉柏成／新北報導】新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦的「第5屆國際咖啡杯大賽」即日起展出，匯集來自18個國家、39件入選與得獎作品，透過多元材質、造型與釉色，呈現世界各地陶藝家對「喝咖啡」這項日常行為的獨特詮釋，帶領觀眾展開一趟別具風味的咖啡文化之旅。
陶博館長張啟文表示，陶博館長期致力於推動國際陶藝交流，透過舉辦具指標性的國際競賽，搭建臺灣與世界對話的平臺。國際咖啡杯大賽不僅是一場設計與工藝的競技，更希望引導觀眾重新思考日常器物與生活美學的關係。透過這些來自世界各地的咖啡杯作品，人們能感受創作者的文化背景、生活經驗與情感溫度，讓一杯咖啡成為連結世界的起點。
她說，「國際咖啡杯大賽」自創辦以來，即受到國際陶藝界高度關注，這屆共吸引38國、256位陶藝創作者參賽，參賽件數創下歷屆新高，且國際投件數首次超越國內，顯示競賽已建立穩固的國際口碑，也進一步提升臺灣在國際陶藝領域的能見度。
她說，這屆金獎由西班牙陶藝家瑪爾塔・阿瑪達（Marta Armada）以作品《大西洋咖啡》奪得。作品以淡雅青瓷色為基調，搭配紅、藍線條點綴，高挑修長的咖啡壺與杯身環繞的細長紋樣，宛如跨越空間的橋樑，將喝咖啡的日常儀式與遼闊的大西洋意象相互連結。
瑪爾塔・阿瑪達表示，創作靈感來自海邊沉思的片刻，希望透過陶瓷，讓人在品嚐咖啡時，也能感受到海風與海洋的存在。
銀獎作品為日本陶藝家鈴木秀昭（Hideaki Suzuki）的《釉上彩繪金銀宇宙紋杯碟》，以宇宙星辰為主題，運用華麗而細膩的釉上彩繪技法，金、銀色彩交織出如星河般的視覺效果，營造彷彿走入美好年代的飲用情境。
銅獎則由韓國雙人創作組合吳宗甫（Oh JongBo）與姜龍圭（Kang Yongkyu）以《藍咖啡感官杯系列》獲得，作品以柔潤杯型結合層層堆疊的鈷藍紋樣，藍白交錯之間流露如青花瓷般的靜謐氣質。創作者表示，希望透過灌漿成形與鈷藍彩繪，重新詮釋韓國陶瓷美學，讓咖啡成為連結文化記憶的媒介。
此外，評選亦選出3件特優作品，展現陶藝在形式與技法上的多元可能。臺灣陶藝家李慧文的《反星》，全程不施釉，採柴燒方式燒製，讓木灰與火焰自然作用於器物表面，呈現層次豐富、不可複製的肌理與色彩。
希臘陶藝家狄奧多拉・齊拉科格魯（Theodora Tsirakoglou）的《印記》，以簡潔的幾何造型結合陶瓷透光特性，凸顯細膩紋理與光影變化之美。
中國大陸陶藝家解丹寧的《泥之珍革：咖啡杯套組》，則以陶土模擬珍稀動物皮革質感，並依不同咖啡種類設計杯型尺寸，兼顧實用性與趣味性，令人耳目一新。
