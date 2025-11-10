18坪小宅以莫蘭迪色系、開放格局、多功能空間，實現對家的想像

編輯 陳思靜｜圖片提供 陶璽空間設計

小編帶你看好宅

18坪的小宅中，承載是居住者對家的無限想像與期待。屋主希望進門玄關處具備落塵區，好讓外界的塵囂停留在門外；想要一間既是閱讀與工作的場所，也能在未來成為孩子的房間的書房。同時，對於熱愛下廚的他們來說，廚房不只是料理的地方，更是家人聚集談心的場域；因此，一個擁有大中島、充足收納、獨特配色的空間，是他們對家的想像。



設計師依照屋主的期待，為整體空間灑上了莫蘭迪色系的溫柔濾鏡。玄關落塵區鋪上美式風格的地磚，與線板門片構成的收納櫃相映成趣，將實用與美感融為一體；而弧形元素悄然出現在各處，修飾了銳角，讓空間在柔和中流淌著圓潤的溫暖。



客、餐、廚三區相互開放卻各自分明，從玄關延伸至電視牆的米色收納櫃，不僅串聯了空間，更在特殊漆與弧形設計的輔助下，營造出舒適迷人的氛圍。雖然客廳深度有限，設計師巧妙地以穿透性的清玻璃打造書房隔間，使視覺不被阻隔，光線自由流動，書房窗邊的臥榻不僅是閱讀時的最佳陪伴，也是臨時客房，更是孩子未來成長的溫暖角落。臥榻下方細心規劃的滑雪板收納區，滿足了男主人對生活熱情的寄託。



在有限的空間中，設計師仍舊在廚房規劃了大中島取代餐桌，這裡成了家人日常用餐、閒話家常的中心。溫潤的餐吊燈灑下柔光，讓每一餐都多了幾分儀式感與溫馨。

小編的最愛

主臥室延續整體柔和的米色系，以圓弧與立體細條紋修飾牆面，營造出簡單卻不單調的舒適氛圍，專屬的更衣室為生活添上從容與優雅，讓屋主在每天清晨與夜晚，都能與自己有片刻的對話與沉澱。

陶璽空間設計／林欣璇

地址：台北市中山區南京東路二段72號2樓(謙信大樓)

電話：02-25117200

Email：irene_lin2001@hotmail.com

網站：http://www.taoxi.com.tw

