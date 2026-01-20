18坪現代風新成屋，暖白與木質交織的靜謐質感宅

編輯 游芷涵｜圖片提供 敘研設計有限公司

18坪的現代新成屋，容納著兩個人溫暖而靜緩的生活節奏。在這樣剛剛好的尺度裡，生活不需要為誰讓位，也不必刻意填滿。空間以最純粹的暖白色和木質交織鋪展開來，像是一幅靜靜展開的日常風景。從推開玄關門的那刻起，便能感受到居所的節奏逐漸安靜下來，每一次呼吸都被自然的色調輕輕包覆。



玄關以淡雅的石紋拉開序幕，與公領域的木地板形成溫和的交界，像是為回家的儀式畫下一條柔性的分界線。設計師在此配置了系統櫃，鞋履與日常細碎得以收攏。客廳裡，天花在斜對角以圓弧造型柔化原本生硬的樑線，間接光源隨著弧度鋪散，投下一層輕盈的亮度；窗邊的壁龕在圓弧線條之間切出俐落的方形，成為一個靜謐的展示角落。公領域大面留白以特殊漆帶出細緻紋理，讓軟裝有了游移的自由，既能隨心更換，也能為生活留下喘息的餘裕；電視牆以隱藏門收起機櫃，並搭配展示格櫃，讓收納與美感並存。

主臥延續大地色調的溫潤，牆面以咖啡色木皮點綴，堆疊視覺深度，讓放鬆感悄然沉澱；床頭櫃改以壁龕方式呈現，使坪效更俐落，也多了一份精緻質感；透過大面窗景灑入的晨光，使每個早晨都在柔亮的光線中慢慢展開。通往書房的門則以與壁面同色的推拉門融入視線，輕輕隱沒在牆面之中；設計師選用深色木質家具，沉穩的色階讓空間靜下來；層板能整齊排列書籍，又提供陳列收藏的舞台。

