18天送走三位資深藝人！女星感嘆「心好痛」 三度出席告別式送別

資深藝人曹西平去年底辭世，享年66歲，今（27）日舉辦告別式，圈內不少好友到場送別。資深藝人恬娃現身致意時感慨萬千，直言短短18天內接連送走三位資深藝人，包括曹西平、趙學煌弟兄與林光寧，讓他深刻感受到人生無常，也呼籲大家更要珍惜活著的每一天。

恬娃在告別式後於社群平台發文，細數這段時間接連失去的摯友，形容曹西平是「最可愛的醜八怪」，一句話道盡多年情誼與不捨。他坦言，短時間內連續面對三位熟識的資深藝人離世，內心衝擊極大，也讓他重新思考生命的意義。

趙學煌。（圖／記者趙于瑩攝影）

貼文中，恬娃感性寫下：「我們要更珍惜活著的每一天，多做點回饋社會的事情，來報答大家對我們的愛護與照顧，一起加油。」字裡行間充滿對逝者的思念，也透露身為演藝圈前輩的自省與期許。

林光寧告別式。林有慧。（圖／記者趙于瑩攝影）

恬娃稱呼曹西平是「最可愛的醜八怪」，她表示見到乾兒子、龍千玉等人真情流露，恬娃也感嘆一轉眼已過了四十多年，眾人一起吹起哨子，叮嚀彼此要孝順、要行善、要快樂，現場不少人再度落淚；回憶起曹西平、龍千玉、費玉清、恬娃等人在全盛時期一起演戲、唱歌、作秀的畫面，眾人直言那是一個無可取代、燦爛動人的黃金年代。

