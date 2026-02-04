中華日報

18天連假海運疏運啟動

CDNS C
航港局提醒民眾春節連假注意海運航班動態。（航港局提供）
航港局提醒民眾春節連假注意海運航班動態。（航港局提供）

記者郭基生∕基隆報導

春節及二二八和平紀念日連假即將到來，為協助民眾返鄉、出遊，航港局啟動為期十八天的海運疏運計畫。提醒旅客務必攜帶身分證件以利查驗，並留意天候狀況及航班資訊，同時注意行動電源正確攜帶使用方式，確保行程安全順遂。

航港局二月十三日至三月二日啟動海運疏運計畫，馬祖航線十三、二十二日提供雙開航班服務，由新台馬輪及台馬之星提供往返基隆─馬祖航班服務。

航港局建議民眾預先訂位再行搭船，搭船民眾須接受檢查行李，嚴禁攜帶肉品入境；攜帶鋰電池或行動電源應選用經檢驗合格之產品，並應隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

航港局也提醒，客船登船實名制上路，民眾搭船時務必攜帶個人身分證件，並於登船前出示身分證件、健保卡加快核對速度。

連假期間如遇天候不佳或是其他不可抗力因素影響船班開航，業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式公布；航港局也會在每日下午二時在「春節及二二八連假海運疏運資訊專區」官網公布當日及次日海運航班開停航情形，減少乘客候船時間。

