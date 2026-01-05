18家人頭公司對接博弈網！「台灣贏支付」半年洗錢破10億…9人遭起訴

記者吳泊萱／台中報導

陳男夥同8名共犯成立18家人頭廣告公司，透過非法第三方支付洗錢，半年內金流破10億元。（圖／翻攝畫面）

南投一名有多項毒品、詐欺前科的陳姓男子，夥同8名共犯成立18家人頭廣告公司，組成非法第三方支付系統「台灣贏支付」，協助博弈集團出、入金，短短半年內洗錢金額超過10億元。檢警循線追查逮捕陳男等9人，全案於近日偵結，依文書、洗錢等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得10億6439餘萬元。其中陳男及2名幹部遭羈押禁見，其餘人以2萬至6萬元不等交保。

台中地檢署指出，本案源於金融機構通報，發現多家新設立的公司帳戶短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，因此指派檢察官謝孟芳會同警政單位組成專案小組深入追查。

檢警發動兩波搜索，在現場查扣143萬7300元現金，及電腦、點鈔機等證物。（圖／翻攝畫面）

檢警於去年8月20日發動第一波搜索，查獲陳男等6人，並當場扣得現金143萬7300元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，檢方向台中地院聲請羈押禁見陳男及2名劉姓幹部獲准；其餘3人以2萬至6萬不等金額交保。同年10月30日，檢警再度發動第二波搜索，逮捕3人，訊後依2萬至3萬不等金額交保。

檢警調查，陳男夥同8名共犯創立洗錢集團，在台中、彰化、南投、高雄等地成立18家人頭廣告公司，透過非法第三方支付機制，對街線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。且陳男等人為了規避銀行風險控管機制及檢警查緝，還架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，建置假貨單生成系統，偽造交易紀錄，掩飾不法金流，在半年內，洗錢金額高達10億6439萬9514元。

全案於近日偵結，依涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱、指揮犯罪組織、刑法第268 條之營利聚眾賭博、第216條、第215條之行使業務登載不實文書及洗錢防制法第19條第1項前段之洗錢財物達1億元以上等罪嫌起訴陳男等9人，並向台中地院聲請沒收犯罪所得10億6439萬9514元。

