18家銀行搶普發萬元 抽10萬最狂抽輝達最爽

各銀行決勝普發萬元商機，紛紛推出加碼、抽獎等好康。根據《卡優新聞網》統計18家銀行優惠中，共有16家提供「登記入帳」優惠方案，其中又以元大銀行抽10萬元現金「最狂」，將來銀行大方抽「輝達15股等值現金」最特別。同時有9家銀行提供「ATM領現」優惠，像是台北富邦、合庫抽「iPhone 17」，永豐銀行抽沖繩機票與全聯萬元禮券。

政府普發現金1萬元今(5)天正式開跑，首日接受身分證字號尾號為1、0的民眾登記，共有123萬3,902人完成登記。將依序開放尾號數字為2/3、4/5、6/7、8/9的民眾，在11月6日、7日、8日、9日登記；11月10日後不限尾數全面開放。在期間內完成登記者最快11月12日入帳，沒有登記的民眾可在11月17日，到指定16大金融機構ATM直接領取現金。

在18家釋出優惠的銀行中，16家提供「登記入帳」好康，其中元大銀行主打1萬元現金抽獎，選擇入帳至元大數位存款帳戶，額外加抽10萬元現金，出手「最大方」。合庫登記入帳並刷卡滿1萬元，可抽8萬元現金。將來銀行入帳就抽「輝達15股」等值現金，以今天每股201美元計算，幸運中獎即能入袋9萬3,128元新台幣。

大方抽現金的還有LINE Bank，登記入帳抽3萬9,900元現金，價值等於1支iPhone 17 Pro手機。玉山銀行不僅抽iPhone 17 Pro手機，獎項還有10萬元日幣、1萬元新台幣……等。華南銀行也祭出iPhone 17手機抽獎，在官網完成登錄額外加抽50點LINE POINTS。其他像是台新銀行、台北富邦、第一銀行、台中銀行、中華郵政等，則抽1萬元現金或等值點數、禮券。

主攻「ATM領現」的9家銀行中，台北富邦與合庫透過ATM舉辦iPhone 17手機抽獎，永豐銀行抽沖繩雙人來回機票與大全聯1萬元禮券，臺灣企銀抽最高2萬元現金，台新、元大抽1萬元與等值點數。若到7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領現，可同步列印小白單優惠券，合作通路每週更新。

2025年普發萬元現金銀行優惠方案，如下表：

