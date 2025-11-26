18家餐飲品牌摘星 新北頒首屆「綠店之星」

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今(26)日舉行首屆「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮，由副市長劉和然出席頒獎，表彰致力於節能減碳與永續經營表現卓越的18家餐飲品牌與店家，分別獲選為10家優良店家及8家潛力店家，其中優良店家前三名更以卓越的節能成效獲評為典範店家。此外，依據能效表現授予1至3星等不同級別，展現店家在節能創新與永續經營的投入與潛力。

劉和然表示，新北市推動淨零轉型始終堅持前行不懈，於2019年率全臺之先發布「新北市地方自願檢視報告」，2022年更公布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，持續引領城市與產業邁向永續發展。

《圖說》18家店家脫穎而出，分別獲選為10家優良店家及8家潛力店家，其中優良店家前三名更以卓越的節能成效獲評為典範店家。〈經發局提供〉

他指出，新北市服務業高達26萬6,000家，占六都近22%，因此市府針對服務業量身打造全國首創「服務業店面能效分級制度」，並以餐飲業為首波示範對象，期透過節能創新與能源管理，優化設備運作、導入節能技術，更將永續理念融入營運日常，實踐品牌社會責任，讓服務業成為新北綠色經濟的行動新典範。

經發局長盛筱蓉說明，這屆綠店之星以「營業用電績效表現」與「設備效率及節能作為」為核心的雙軸評估機制，透過書面初審、實地複勘與委員綜合決審三階段進行評比，以五大方向作為評比指標，包括店家營業用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐與永續推動，並採星等分級制度表揚節能績效卓越的餐飲店家。制度的推動不僅協助業者精準盤點能效管理，也讓業者能以具體行動落實ESG精神，展現永續競爭力。

《圖說》新北市政府今日舉行首屆「綠店之星Green+Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮。〈經發局提供〉

她強調，「綠店之星」不僅是一項獎項，更是推動產業節能轉型的重要行動。未來市府將持續優化能效分級制度，擴及其他服務業業態，並結合節能診斷、技術輔導與資源補助措施，協助業者落實能源管理，提升ESG永續競爭力。本屆獲獎店家完整名單詳見新北市經發局網站，並歡迎持續關注來趣新北金發局粉專。

《圖說》綠店之星得獎名單。〈經發局提供〉

榮獲典範店家的深坑廳咖啡林立瑩店長表示，感謝新北市政府及評審專家的邀請與指導，協助我們全面檢視能源效率與用電安全，更進一步掌握提升能效的關鍵。雖店內空間屬舊建築再利用，結構受到限制無法進行屋頂隔熱改善，但仍透過照明設備全面使用LED燈具、採用一級能效空調並落實定期保養，以最務實的方式提升整體能效。