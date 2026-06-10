18年增資735億仍陷虧損危機！林岱樺轟台銀人壽成「了尾仔囝」 要求提出財務自救報告

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林岱樺指出，台銀人壽自民國97年分割設立以來，從最初50億元資本額起步，至115年度已規劃辦理第10次現金增資，18年間累計向政府申請注資高達735億元，卻始終未能擺脫經營困境。(圖／記者翻攝)

【警政時報 陳蒂蒂／臺北報導】立法院財政委員會今（10）日聯席審查相關預算案，立法委員林岱樺針對國營台灣金控旗下台銀人壽經營效益提出質詢。她指出，台銀人壽自民國97年分割設立以來，從最初50億元資本額起步，至115年度已規劃辦理第10次現金增資，18年間累計向政府申請注資高達735億元，卻始終未能擺脫經營困境。她當場要求主管機關正視問題，強調政府不應無止境扮演輸血的「富爸爸」，更不能讓國營企業淪為缺乏財務紀律的「了尾仔囝」。

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台灣金控董事長凌忠嫄允諾，將依照決議期限提出完整書面報告。(圖／記者翻攝)

林岱樺指出，台銀人壽歷次增資理由多以提升風險承擔能力及接軌國際監理制度為主，但整體經營績效卻未見穩定改善。根據財務資料，台銀人壽113年度雖繳出稅前盈餘7.68億元成績，但114年度預估稅前淨損卻擴大至72.92億元；然而在115年度預算案中，又預估可轉為稅前淨利0.35億元，前後落差巨大，引發外界質疑其財務規劃與預估基礎是否合理。

她進一步指出，台銀人壽法定資本適足率（RBC）已由113年底的355.56%，大幅下滑至114年10月底的182.92%，跌破法定200%標準，正式落入資本不足等級。回顧歷年數據，更可發現其資本適足率多次低於法定門檻，「常態性資本不足」幾乎已成經營常態。

除了財務問題外，林岱樺認為最值得警惕的是保戶信心快速流失。她引用審計部報告指出，台銀人壽近5年解約金額持續攀升，增幅高達3.48倍，113年度解約給付金額更達190.57億元，占整體保險賠款及給付支出的66.36%，顯示保戶退場情況相當明顯，國營品牌信任度正面臨嚴峻考驗。

在投資管理方面，林岱樺也提出質疑。她指出，依《保險法》規定，保險業國外投資加計國際板債券不得超過核定額度145%，然而台銀人壽自113年至114年間竟連續三度超限，明顯違反監理規範。她質疑，台銀人壽國外投資占可運用資金比重高達六成，是否長期透過超限投資來維持獲利表現，值得主管機關深入檢討。

對此，台灣金控董事長凌忠嫄答詢表示，台銀人壽確實背負沉重歷史包袱，尤其長期低利率環境造成龐大利差損，是過去頻繁增資的重要原因。她說明，近年增資主要是配合金管會推動IFRS 17及ICS等國際保險監理制度接軌需求，未來將持續推動商品結構轉型，改善經營體質。

林岱樺最後要求台灣金控及臺銀人壽提出完整「財務自救報告」，具體說明115年度由虧轉盈的估算依據，以及本次150億元增資如何轉化為實際營運效益。同時要求建立階段性考核指標與增資績效追蹤機制，避免國家資源持續投入卻看不到改革成果。

對此，財政部及台灣金控董事長凌忠嫄均於委員會中允諾，將依照決議期限提出完整書面報告，接受國會及社會大眾檢驗。

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