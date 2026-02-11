18年後重新詮釋〈猜不透〉 丁噹曝灑脫心境：好像比較猜得透了

丁噹重新詮釋經典情歌〈猜不透〉。（相信音樂提供）

丁噹日前推出新歌經典自選輯《愛了100萬次的我》，收錄4首全新創作、2首經典重編與1首翻唱致敬作品。其中KTV點播率居高不下的情歌〈猜不透〉，相隔18年以全新編曲重新詮釋，從當年的虐心情緒，轉為歷經歲月後的灑脫自在。丁噹分享，唱了十多年的〈猜不透〉，隨著情感狀態轉變，對歌曲也有不同體會，「回頭看看曾經的自己，好像變得比較猜得透了。」

丁噹拍攝〈猜不透〉灑脫版MV。（相信音樂提供）

〈猜不透〉灑脫版MV也呈現截然不同的視角。18年前版本中，丁噹與五月天瑪莎擔任旁觀者；此次則由丁噹親自擔綱女主角，與男主角展開細膩對手戲，無論歌聲或表演都展現成熟蛻變。MV拍攝當天體感溫度僅8度，仍需進行淋雨戲，丁噹為求畫面完美多次重拍，笑說第一次「雖然冷但很爽」，第二次卻冷到「直接石化」。拍攝途中，她身穿紅色洋裝走向海邊時，還被熱心路人誤以為情緒低落，搖下車窗大喊「小姐，你要想開一點！」意外插曲也為拍攝現場增添溫暖氣氛。

丁噹表示，情歌最有意義的地方，在於多年後回望能產生全然不同的感受，希望18年前與18年後的〈猜不透〉都能陪伴歌迷走過人生不同階段。此外，她與蕭景鴻（阿弟）合作的「可以是朋友，現在是戰友」〈可以是朋友〉歌唱大賽反應熱烈，主辦單位宣布延長報名至2月22日23:59，入選者將晉級3月1日台北複賽及3月15日高雄決賽，冠軍可獲10萬元獎金，相關資訊可關注丁噹與相信音樂官方社群平台。

