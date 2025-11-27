18年老將回鍋！羅唯仁遭台積電提告洩密 英特爾大動作護將：指控毫無根據

針對羅唯仁遭台積電控告違反競業條款一事，英特爾執行長（圖）表示將全力支持羅唯仁。（本刊資料照）

台積電近期向智慧財產及商業法院提告前資深副總羅唯仁，指控他在轉任英特爾後，可能涉及洩密並違反保密與競業禁止協議。對此，英特爾罕見高調表態力挺自家新任高層。執行長陳立武透過內部信強調，依目前掌握的資訊，「所有指控毫無根據」，並表示公司將全力支持羅唯仁。

英特爾指出，羅唯仁曾在英特爾任職18年，負責晶圓製程技術開發，此次回歸是公司推動工程文化與強化x86業務的重要一環。陳立武表示，英特爾無意也無必要違反任何智慧財產權法律，公司制定嚴格管控措施，絕對禁止使用或移轉第三方機密資訊。外媒也推測這番說法意味人事調動已大致塵埃落定。

台積電為何提告？

根據台積電說法，羅唯仁自民國93年加入公司，長期擔任研發與製程相關主管，103年升任資深副總，114年7月退休前，則被調至「企業策略發展部」。台積電表示，雖然此部門不再負責研發管理，但羅仍向研發單位索取先進製程資料，增加公司疑慮。台積電強調，他任職期間簽有保密與競業禁止條款，離職面談時也未透露將赴英特爾任職，因此不得不採取法律行動。

產業人才流動真的不尋常嗎？

英特爾在官方聲明中提到，人才跨公司流動在半導體產業極為正常，且是推動創新的重要動力。公司表示，從目前資訊來看，沒有任何理由相信羅唯仁涉及不當行為，也對其專業與誠信充滿信心。英特爾更強調，企業使命是聚焦於工程品質、代工服務與AI策略，團隊將不受爭議影響。

目前訴訟已由台積電遞交至智慧財產及商業法院，後續發展仍待司法釐清。

