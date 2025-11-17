18日北台灣整日濕冷 本週最低溫時間曝光恐探13度

氣象署表示，今（18）日北台灣整日感受偏濕冷，氣溫約16到19度，大台北山區及宜蘭有局部大雨發生的機率，提醒北部民眾外出務必做好保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波東北季風帶來不少冷空氣，雖然還沒到冷氣團的強度，但各地還是會相當有感，北台灣今天越晚越濕冷，中南部則須留意日夜溫差大。

北台灣濕冷 桃園以北、宜蘭整日陰雨

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天的天氣型態與昨天類似，不過今天溫度會再進一步下降，預估北台灣氣溫約16到19度，整日感受偏濕冷；中部和花東地區低溫約19、20度，高溫為23、24度；南部低溫21度，白天高溫還是來到28度，感受上仍然溫暖。

廣告 廣告

降雨方面，受到東北季風增強影響，迎風面雨勢仍然明顯，特別在桃園以北、宜蘭地區整日為陰雨的天氣，此外，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，雨勢較明顯持續，甚至是有局部大雨出現的機率，而在中南部地區為晴到多雲。

只有13度！此波低溫最低點時間曝光

另外，氣象粉專「天氣風險」指出，明（19日)晚間至週四（20日）清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15至16度，空曠地區13度以下；南部及花東都市低溫16至18度，空曠地區約15度，有輻射冷卻的地方更低。

「天氣風險」表示，19日水氣將再減少，東北季風強度大致維持，苗栗以北至宜蘭白天高溫仍僅17至19度，中部及花東高溫20至23度，南部降至24至27度。

氣溫至20日白天起緩升，並一路回升到週末，白天明顯變暖，不過夜間清晨回升較慢，郊區受輻射冷卻影響，週末各地空曠區仍可能僅17至20度，日夜溫差依然偏大。