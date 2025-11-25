18款化粧品含蘇丹紅！食藥署：疑原料商刻意攙偽

台灣化妝品界爆發前所未有的食安風暴。食藥署副署長王德原今日公布，亦鴻企業有限公司從新加坡進口的「紅色複方」原料，經國家實驗室以液相層析串聯質譜儀檢測，三個批號分別檢出高達1,177ppm、1,151ppm、1,486ppm的蘇丹四號，濃度之高令人震驚。

這批問題原料流向14家國內業者，扣除1家國外業者及1家原料出口商，共12家業者的18項產品確認使用問題原料。受影響產品包括歐萊德女用養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、古寶亮澤修護潤唇膏，以及綠藤生機專心護唇油莓紅版等知名品項。其中綠藤生機三個批號產品分別檢出48ppm、50ppm、54ppm的蘇丹四號。

廣告 廣告

台南市衛生局接獲通報後立即展開稽查。無患子生技開發有限公司已主動下架「古寶亮澤修護潤唇膏」，稽查人員當場封存同批號產品5,977支。該公司發布聲明表示，10月21日因中國網路影片質疑後即向代工廠確認，雖然新加坡原廠提供不含蘇丹紅證明，但10月25日接獲代工廠通知後立即預防性停售，並已透過簡訊及APP通知所有購買消費者，提供無條件退款。

將寶實業股份有限公司經查核後確認未使用問題原料，另有一家業者因通知較晚仍在稽查中。

王德原表示，檢出禁用色素的產品違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，可處2萬至500萬元罰鍰並得按次處罰。違規產品不得供應、販賣、贈送或公開陳列，必須沒入銷毀。食藥署認定亦鴻企業輸入含高濃度禁用色素原料涉嫌攙偽假冒，已主動向檢調提供關鍵事證，將移送地檢署偵辦。

衛生單位提醒民眾，若購買到問題產品應立即停用並向原購買廠商辦理退換貨。使用後如出現皮膚紅腫、搔癢等異常反應，應立即停用並就醫。食藥署強調將持續清查，確保問題產品不再流入市面。

更多品觀點報導

網紅喊「孕婦吃燒烤恐流產」蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

換季過敏容易引發鼻塞乾癢打噴嚏 多補充這些營養素幫助免疫系統

