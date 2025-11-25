18歲了！ 小S二女兒轉小大人 性感露鎖骨

Lily在24日迎來她的18歲生日。（圖／翻攝自Lily IG）





藝人小S（徐熙娣）的三個女兒各有特色，其中二女兒Lily許韶恩憑藉清新脫俗的外貌，早已是社群網站上的焦點人物。Lily在24日迎來她的18歲生日，她盛裝出席生日派對的模樣曝光後，至今已吸引超過7.6萬人朝聖按讚，可見其高人氣。

在生日派對的照片中，只見Lily穿著一件白色長洋裝，細肩帶搭配大面積的披肩式設計，讓她的鎖骨線條更顯精緻，散發出低調又迷人的魅力。洋裝的布料柔軟垂墜，在燈光下呈現輕盈的光澤，整體版型簡約又不失氣質，襯托出她優雅成熟的一面。身旁則擺放著一個可愛的兔子造型蛋糕，洋溢著幸福的氛圍。

除了派對美照，Lily也上傳了多張與家人的合影，包括與奶奶、爸媽一起用餐的照片，雖然不確定拍攝時間，但都能感受到家人在她心中的份量。其中，最溫馨的莫過於她曬出的三姊妹童年照。Lily簡單寫下「18, filled with love（18歲，充滿愛）」，字裡行間都流露出她對家庭成員滿滿的愛與感謝。

大姊Elly（許曦文）也在Instagram限時動態上PO出與Lily小時候的合照，獻上真摯的祝福，希望妹妹能「永遠保持妳善良又勇敢的個性，我永遠是妳最大的 supporter（支持者）！」

小妹許老三（許曦恩）同樣在限時動態拼貼了多張兩人逗趣的童年合照，並稱讚Lily是「世界上最棒的姊姊」，直言「跟妳一起長大太有趣了！」三姊妹之間的好感情與溫馨互動，讓粉絲們看了紛紛留言獻上祝福，也見證了Lily許韶恩從少女正式蛻變為成年人的重要時刻。



