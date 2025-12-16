18歲佛萊格42分 打破詹皇紀錄

獨行俠18歲選秀狀元佛萊格（後）攻下42分，成為NBA史上最年輕單場40分球員。（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA達拉斯獨行俠18歲選秀狀元佛萊格當地時間16日對陣猶他爵士時攻下42分，成為NBA史上最年輕單場40分球員，超越過去由湖人球星詹姆斯所保持的19歲以下最高得分紀錄。

雖然獨行俠在經延長賽以133比140不敵猶他爵士，但這場比賽仍成為佛萊格生涯代表作。他在中場結束，便寫下個人生涯半場24分新高；終場哨音響起時，也成為獨行俠隊史第4位單場拿下40分的新秀，與文森（1982年兩度）、艾奎爾（1981年）及博布瓦（2010年）齊名。

廣告 廣告

而佛萊格此戰42分，也讓他成為聯盟史上第1位在單場拿下至少40分的18歲球員，超越過去由詹姆斯所保持的19歲以下最高得分紀錄。詹姆斯在2003年12月13日對塞爾提克時創下37分紀錄。

另外，這位即將在週日年滿19歲的選秀狀元，全場還抓下7籃板、送出6助攻，另有2阻攻、1抄截，展現全方位身手。他也成為NBA史上第3位單場至少繳出40分、5籃板、5助攻的青少年球員，並與詹姆斯、杜蘭特並列。

佛萊格本季場均可得17.5分、6.3籃板及3.4助攻，目前居NBA Kia新秀排行榜之首，這場代表作也讓他持續穩居榜首位置。