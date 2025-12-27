18歲公民權納入《青年基本法》 許淑華：投資青年就是投資台灣未來 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

《青年基本法》昨日正式完成三讀，台北市議員許淑華今（27）日表示，青年是台灣持續向前的重要力量，此次立法不僅確立青年政策的制度基礎，也將18歲公民權正式納入法制架構，象徵台灣民主深化的重要里程碑。

許淑華指出，18歲公民權早已是國際民主社會的共同方向，3年多前，在社會高度共識下送出相關修憲案，目的就是保障成年公民的完整參政權利。此次《青年基本法》通過後，未來將在2年內逐步完備相關配套法制，讓願意承擔義務與責任的年輕人，同樣享有完整的選舉權與被選舉權。

許淑華表示，《青年基本法》同時將「青年議題主流化」正式落實於制度之中，包含青年諮詢機制的法制化，中央與地方政府青年事務體系的建立，並要求政府定期召開青年會報、發布青年政策白皮書，讓青年朋友能夠實質參與公共決策。

許淑華強調，投資青年，就是投資台灣的未來。當年輕世代擁有更多參與公共事務的舞台，國家的發展就能走得更穩健，也更具力量。

照片來源：許淑華辦公室

