18歲啦啦隊少女離奇命喪郵輪 毛毯裹身被塞進艙房床底

18歲啦啦隊女隊員安娜‧凱普納離奇在郵輪喪命，遺體被塞在艙房床底下。圖／翻攝自X

美國一名佛羅里達州的18歲啦啦隊女隊員安娜‧凱普納（Anna Kepner），即將在明年畢業卻遭逢死劫。她日前與家人登上嘉年華地平線號（Carnival Horizon）郵輪，打算來一場為期6天的旅程。但船才駛離邁阿密港，凱普納隔天就被發現在床底下死亡，而且全身裹著毯子，外面還壓著救生衣。郵輪也因此立即回港調查，由FBI接手調查。

根據媒體報導，凱普納在前一晚用餐時，向家人表達身體不舒服，便回艙房休息，此後就失去了聯繫。家人焦急地在這艘可容納近4000名乘客的郵輪裡尋找她的身影，直到一名房務員打掃她的艙房時意外發現安娜的遺體，才知道女兒慘遭禍事。

有消息人士透露，凱普納被發現的時候，是被毯子包裹，外面覆蓋著救生衣，並被塞到床底下。由於事發在國際水域，因此由 FBI 接手，只有法醫紀錄她死亡時間在11月7日上午11點17分，就沒有提供其他死因的細節。她的父親受訪時心碎表示：「我現在完全不知道發生了什麼事，只能靜觀其變，等待答案。」

然而，一件與此案無直接關聯的法院文件顯示，凱普納的一名未成年繼兄弟姊妹可能涉及這起死亡案件。她的繼母尚特爾‧哈德森（Shauntel Hudson）向法庭請求延後監護權聽證會，原因是她的一名未成年孩子可能面臨刑事指控。



