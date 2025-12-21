18歲女兒Emma跟男星接吻轉大人 媽媽小禎反應曝光爆少女尖叫

【緯來新聞網】温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮今（21日）為《整形之後》宣傳，出席「羅慧夫顱顏基金會」公益記者會。18歲Emma是李進良、小禎的女兒，首次演戲就挑戰「口罩吻」，她透露昨天是跟媽媽（胡盈禎）一起追播出，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼，可能覺得有登大人的感覺。」

温昇豪、李曼唯、曾向鎮出席「羅慧夫顱顏基金會」活動。（圖／許方正攝）

談到拍攝當下，Emma坦言雖然並沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸（李進良）、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少。」但拍攝的時候刻意不讓爸媽來盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦。」至於先前小禎到國外慶祝41歲生日，跟小7歲男友Alan大方接吻，Emma對此表示，「我看過很多次了！」早就習以為常。她表示自己跟媽媽關係很親，什麼事都會聊，都會知道彼此的秘密。



曾向鎮則表示，在合作前已和Emma一起上過表演課，當時就有一些互動。到了現場Emma也積極向前輩請教，「向鎮非常專業，加上工作人員一步一步帶著我走，真的讓我安心很多。」曾向鎮也笑說：「Emma是一個很單純的人，情緒都寫在臉上，一開始她很緊張，但過陣子放鬆後合作起來很舒服，不用去猜她現在在想什麼。」而兩人今日也才知道彼此竟是差一輪同生肖，都屬豬，當場被拱共譜「豬豬戀」。

李曼唯在《整形過後》獻出口罩吻，透露媽媽小禎看到播出發出少女尖叫。（圖／許方正攝）

此外，曾向鎮飾演唇顎裂患者，透露光是嘴邊的特化要一個小時，整個過程可能需要花2小時，「其實那個特化滿不舒服的，講話都會卡住。拍攝前我有特別去了解患者的特徵，而且即便做好手術後，患者通常也需要長期的語言治療，加上自信的部分，其實修復是一個滿漫長的過程。」

曾向鎮飾演唇顎裂患者，光是特殊花妝就要花一小時。（圖／許方正攝）

此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解。温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，在《整形過後》中的經典台詞「每一張臉，都是一個故事」，也成為本次公益座談的核心精神。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」

温昇豪是羅慧夫顱顏基金會愛心大使。（圖／許方正攝）

