18歲女慘遭集體侵害 男友被迫目睹全程...警察抓到人了

義大利羅馬一對情侶深夜在公園車內約會時，突遭多人砸窗襲擊。18歲女子被拖下車輪流性侵，24歲未婚夫則被壓制在旁。（示意圖／Pixabay）





義大利羅馬東部托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園近日發生一起駭人性侵案。一對年僅18歲與24歲的未婚情侶開車到公園僻靜角落約會，卻遭一群外籍男子包圍攻擊，18歲女子被拖出車外遭到輪流性侵，男方則被壓制在地，被迫全程目睹，事後情緒崩潰。

根據義大利地方日報《薩丁尼亞聯合報》（L’Unione Sarda）報導，案發在10月25日深夜，這對情侶將車停在公園內一處安靜角落，原本只想享受短暫獨處時光。未料幾分鐘後，車輛周遭突然出現數名陌生男子，先是以石頭砸破車窗，接著強行打開車門發動攻擊。

嫌犯先將24歲男子從駕駛座拖出車外，隨即壓制在地，其中一人再將18歲女子從車內扯下，當時她還試圖用衣物遮掩身體。女子隨後被拖到不遠處的暗處遭到侵犯，男友則被迫在幾公尺外目睹整個過程。

男子向警方表示，他一路大聲尖叫求救、懇求對方住手，甚至激動喊出「我要報仇」，仍無法阻止眾人行兇。等到性侵結束，嫌犯還順手搜刮兩人身上財物及車內物品，隨即分頭逃逸，只留下驚魂未定的情侶報警求助。

警方接獲報案後展開追查，羅馬「飛行小組」在案發數日內先逮捕2名嫌犯，之後又在維洛納逮獲第3人。3人皆為摩洛哥籍男子，被控涉及集體性侵與搶劫罪嫌，且都是警方眼中熟知的毒販。

調查指出，從破碎車窗採集到的指紋與遭逮男子相符，因此鎖定他們涉案。不過，考量被害情侶當時極度恐慌、現場一度相當混亂，警方不排除實際參與犯案的人數高於3人，可能多達5名，目前仍持續釐清是否有其他共犯在逃。

