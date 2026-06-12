驚悚瞬間！高雄18歲妹落軌「遭普悠瑪推撞」 下秒竟從車廂縫爬出...全場看呆
台鐵高雄車站12日下午驚傳旅客落軌意外，一名18歲蔡姓女子在普悠瑪列車進站時突然墜落軌道，列車煞車不及撞上，現場旅客一度以為凶多吉少。所幸蔡女因身材瘦小，幸運躲進軌道間的「避難層」空間逃過死劫，待列車停下後竟自行從第2、3節車廂間爬出，隨後在警方及熱心民眾協助下獲救送醫，意識清楚無生命危險。驚險畫面曝光後，引發網友熱議直呼「根本是奇蹟生還」。
鐵路警察表示，事故發生於下午5時20分許，地點位於台鐵高雄站1A月台。當時165次普悠瑪列車進站，蔡女突然墜落軌道，司機員發現後立即煞車，但仍發生撞擊。
所幸蔡女因身材瘦小，落軌後並未遭列車直接輾壓，而是卡在軌道間設置的避難層空間內。待列車停妥後，她自行從第2、3節車廂附近探出頭來，並試圖從列車與月台間縫隙爬出。現場旅客見狀立即伸手協助，警方也趕抵現場救援，合力將她拉上月台。
蔡女頭部及身體多處受傷，但意識清楚，隨後由救護人員送往高雄醫學大學附設醫院治療，暫無生命危險。
這起事故一度造成高雄站下行列車改以第二股道行車，165次普悠瑪列車延誤約33分鐘，至傍晚5時55分後恢復正常營運。
警方指出，目前已調閱監視器畫面釐清蔡女落軌原因。鐵路警察及台鐵也再次呼籲民眾切勿侵入鐵路路線或跨越警戒範圍，以免危及自身生命安全，並影響列車行車秩序。
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