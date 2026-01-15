18歲女「停紅燈」遭吊車輾亡 母怒控： 調解2度放鳥

台北市 / 綜合報導

台北市捷運忠孝新生站外，去(2025)年6月發生一起車禍，吊車駕駛撞上待轉區3輛機車，造成18歲女騎士命喪輪下。家屬控訴前兩次調解庭肇事駕駛皆未出現，後來才知道肇事駕駛，早在去年10月就已病逝，家屬甚至還辦了拋棄繼承！今(15)日召開第三次調解庭，車行負責人首度現身，推肇事駕駛是「靠行」，避重就輕。

蔡姓女騎士母親說：「一條人命就這麼簡單嗎，就這麼隨便嗎，是這樣子嗎，不是這樣的啊。」語氣激動憤怒，去年一場車禍，讓蔡媽媽痛失相依為命的愛女，去年6月21日，賴姓吊車駕駛在台北市大安區，撞上待轉區的3輛機車還往前拖行，18歲女騎士命喪輪下。

記者VS.肇事吊車駕駛(2025.6)說：「是真的不知道自己撞到人才繼續開嗎。」賴姓駕駛供稱精神不濟，訊後被以15萬元交保，事後除了被發現多項違規，冷漠的態度也讓家屬難以接受，蔡姓女騎士母親說：「說，你們的那個喪葬費用，少做一點，法事少做一點，你們如果要買靈骨塔，我可以給你們打折。」

不僅車禍後，肇事駕駛不聞不問，兩次調解庭也都缺席，後續才被告知，駕駛早在去年10月已經病逝，15日第三次調解庭要對車行求償，負責人及律師首度現身，稱肇事司機是靠行避重就輕。

記者VS.車行負責人說：「你覺得你都沒有責任對不對，8個月來一通電話都沒有欸。」車行負責人跟律師，快步離去不發一語，肇事駕駛家屬已經辦理拋棄繼承，而車行理應負起雇主的連帶責任，但家屬痛批，這段時間他們一直神隱。蔡姓女騎士母親說：「放鳥啊，直接放鳥，沒有任何道歉的想法，他們都無所謂啊。」

被害人委任律師黃中麟說：「被告方聲請法院，命被害方這邊提起民事訴訟，但沒有想到他們今天，卻沒有提出任何的金額。」死者家屬痛批車行沒誠意，但無論多少賠償金額，都換不回女兒的青春年華。

