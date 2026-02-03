18歲小將查傑打出UBA生涯第一個大三元 虎科的鄭志龍田壘漂亮問世

18歲的查傑在UBA創下第一個最年輕大三元紀錄，開心和對手王鼎鈞、曾睦軒等好友相擁。 (魏冠中攝影)

新版鄭志龍查傑打出超級大三元，快樂心情很容易感染隊友。 (魏冠中攝影)

新版鄭志龍查傑打出超級大三元，快樂心情很容易感染隊友。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】這是媲美鄭志龍和田壘的比賽紀錄，18歲的新版鄭志龍查傑今天以5個三分球打出超級大三元，包括31分、11籃板球、11助攻，他的虎科隊友郭俊言也打出虎科破紀錄的28次罰球，創下36分、11籃板球的雙十佳績，兩人合力摘下67分，帶領虎科大逼和健行科大，最終兩隊OT繼續上演精彩對抗，健行有3人合力摘下90分，驚險以118比116帶走勝利。

廣告 廣告

本季的UBA男一級預賽前8強依序是政大、健行、國體、輔大、黎明、虎科、中信、台藝，所以這兩天政大國體健行虎科之間的對抗已經不在乎勝負，完全是各隊教練團之間的鬥智和培養板凳深度訓練，被視為UBA一級新貴的虎科，本季重用3名新生，包括要從射手轉型為後衛的查傑，和下一個田壘的202長人郭俊言。

今天查傑賽前被教練團賦予的任務，就是上半時主控多為隊友創造傳球得分機會，他在這場比賽調整的不錯，送出助攻多達11次，遠遠超越他平均每戰2.7次助攻的效率，而下半時當球隊需要他打敗計時器之時，他的三分球射手的殺氣立時展露無遺，總共亮出55.6%的5個三分球破網，包括終場追平的絕殺球。

查傑年僅18歲，已經打出下一個鄭志龍的氣質，而虎科總教練盧譽誠希望他轉型為全能後衛，多多在分球控球上幫助隊友助攻，查傑也做得不錯，成為鄭志龍和周俊三的綜合體。

健行科大則以廖本謙33分、王鼎鈞32分、潘偉傑25分的貢獻最大，三人聯手摘下90分，包括延長賽時王鼎鈞的零秒絕殺，他在這場比賽投進8個三分球，還送出6次助攻，王鼎鈞的舅舅是大名鼎鼎的男籃國手陳志忠(攻城獅隊高管)，顯然王鼎鈞將來亦非池中物。

單場獲得28次罰球機會，郭俊言有能成為下一個田壘。 (魏冠中攝影)

單場獲得28次罰球機會，郭俊言有能成為下一個田壘。 (魏冠中攝影)