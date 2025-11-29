18歲少女沼澤溺斃！竟是遭親爸下令處死 魂斷原因曝光

國際中心／游舒婷報導

荷蘭一名18歲少女被發現溺斃在沼澤中，仔細調查才發現，背後的兇手竟然是她的爸爸，原因是因為她交了男友而被「榮譽謀殺」（honour killing），案情細節曝光後引發討論。

荷蘭一名女子溺斃在沼澤中，兇手曝光是她的爸爸和兄長。（示意圖／unsplash）

綜合外媒報導，這起事件發生在2024年5月22日，荷蘭18歲少女萊安（Ryan Al Najjar）離奇從家中失蹤後，6天後被發現溺斃在一處沼澤當中，且她的雙手、雙腳被綑綁，嘴巴也被堵住，死狀相當悽慘。

令人訝異的是，法醫驗屍報告發現，萊安的指甲內有父親的的皮屑DNA，進一步查出這起命案的內幕，原來是跟萊安的爸爸有關。根據報導進一步透露，檢方認定這是一起「榮譽謀殺」（honour killing）案，根據檢方說法，萊安的爸爸知道她談戀愛後，認為她過於「西方化」讓家庭蒙羞，進一步指揮哥哥們謀殺萊安。

案件曝光後，萊安的兩名哥哥將過錯全推給爸爸，據悉，萊安的兩名兄長在遺體被發現後不久後遭到逮捕，至今仍在羈押中；父親仍在逃。據報導，萊安的爸爸目前住在敘利亞北部，甚至在犯案後再婚。荷蘭司法與安全部表示，由於目前無法與敘利亞進行司法合作，因此難以將人帶回荷蘭受審。

