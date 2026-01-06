18歲少女直播沒戴頭巾！狠父竟揪2兒子「榮譽處決」棄屍水中

國際中心／綜合報導

荷蘭日前發生一起震驚社會殺人案，1名53歲的敘利亞籍父親，只因不滿18歲女兒萊安（Ryan）會化妝、交男友，生活方式「過於西方」不遵守伊斯蘭傳統；竟聯合2名兒子進行所謂的「榮譽處決」，殘忍把她綑綁勒斃後棄屍水中。荷蘭法院近日做出判決，對犯下惡行後潛逃的父親重判30年徒刑、2名兒子則各判20年，但兄弟倆仍堅稱自己無罪，喊話「我會洗刷我的清白！」

據外媒《每日郵報》報導，檢察官指出，萊安接受西方生活方式，像是拒絕戴頭巾、交男友也使用社群平台；由於與伊斯蘭教傳統觀念不符，被家人認為違反期望，更長期遭恐嚇及控制。這起案件導火線源自TikTok，畫面中的18歲萊安化上精緻妝容、未戴頭巾直播，此舉被家人發現後、將其視為一種「羞辱性的背叛」，最終更不惜合謀對她痛下殺手。

18歲正妹直播化妝、沒戴頭巾！狠父竟聯手2兒子「榮譽處決」綑綁棄屍水中

萊安當時在TikTok直播，因化妝、沒戴頭巾引起家族不滿。（圖／美聯社提供）

報導稱，萊安在2024年5月22日失蹤，7天後於偏遠的自然保護區內被發現；且遺體呈現全身被綑綁、嘴巴遭封住的狀態；事後調查人員從萊安的指甲縫中，找到父親哈立德（Khaled al Najjar）的DNA，顯示她在斷氣前曾進行反抗。得知女兒遺體被發現後，哈立德馬上潛逃到敘利亞藏身，2名兒子、25 歲的穆罕納德（Muhanad）及23歲穆罕默德（Mohamed）則被逮捕並接受審判。法官經翻閱證據得出結論，「哈立德將女兒綁起來，勒死了她，然後把她扔進了水裡。」

報導稱，潛逃的哈立德曾發信件給媒體，聲稱會對此事負責、2名兒子是無辜的，但檢方拒絕採信其說法；兄弟倆也堅稱全是父親所為，2人只是聽從父親指示，把妹妹萊安載送到指定地點，而且此舉是為了讓萊安向爸爸道歉，「這樣一切都會好起來的」。不過法官認為，兄弟倆「明知等待著她的是什麼」，仍決定載她到偏遠地方，明顯對妹妹的死負有重大責任。對此，法官宣布對殺害女兒的父親重判30年，對協助殺害妹妹的2名兄長判處20年監禁；大兒子堅稱是無辜，表示「我會洗清我的罪名。」

