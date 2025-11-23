18歲少女神秘死在「恐怖屋」 家屬不信毒死：我們找到了勒痕

亞蜜莉亞・薩雷普爾（Amelia Salehpour）於2023年從橙縣一間戒治機構失聯，數日後在洛杉磯范奈斯一處民宅中身亡。 （圖／家屬提供）

美國加州橙縣一名18歲少女亞蜜莉亞・薩雷普爾（Amelia Salehpour）於2023年從戒治機構離開後不久死亡，儘管當局認定為「藥物過量意外致死」，但其家屬拒絕接受此結果，展開一場耗資數百萬美元的私人調查，質疑警方草率結案並掩蓋可能的他殺真相，掀起當地執法單位內部激烈爭議。

家屬質疑警方調查草率，砸下重金聘請私家調查團隊，認為亞蜜莉亞死因並非單純藥物過量。（圖／翻攝自X，Los Angeles Times）

據《洛杉磯時報》報導，亞蜜莉亞當年因心理健康問題入住位於科斯塔梅薩的復健中心「Saddleback Recovery」，然而某日她在未經允許下離開機構，隨後搭上前男友與另一名身分不明男子「Raider」的車輛，前往洛杉磯范奈斯（Van Nuys）一處民宅。當亞蜜莉亞的父親循線找到該地點並報警時，直指女兒遭不當控制、身陷危險，急切呼籲警方介入，但最終仍無力阻止憾事發生。

亞蜜莉亞隨後在該住所內被發現身亡。當地驗屍官迅速判定死因為「意外藥物過量」，警方亦未進一步展開刑事調查。然而，家屬對此結果表示強烈質疑，認為整起事件充滿疑點。亞蜜莉亞的父母阿里（Ali）與蘇（Sue）・薩雷普爾堅信女兒遭人傷害，於是聘請私人調查團隊、法醫專家及律師，投入巨額費用展開平行調查，並指出證據顯示亞蜜莉亞實際死於「勒斃」，而非單純過量。

他們主張原始調查明顯疏漏，警方忽視女兒身為精神疾患患者的脆弱狀態，過早排除他殺可能性。這場家屬自辦調查也牽動洛杉磯警局與地方檢察體系內部矛盾。據知情人士透露，負責毒品與凶殺案的兩個單位對死因研判出現分歧，有人認為案件應重新開啟，有人則堅持原判。

這也凸顯出美國執法單位在處理弱勢族群案件時的系統性問題。包括美國司法部與「清白計畫」（Innocence Project）等監督組織皆曾多次指出，全國各地執法部門存在「快速結案、誤判死因」等潛在漏洞，尤其在面對藥物成癮或心理疾患者時更易發生。

目前，薩雷普爾一家已對洛杉磯市提出訴訟，指控警方未及時作為、未妥善保護亞蜜莉亞安全，更未正確調查其死亡原因。他們強調，亞蜜莉亞並非孤單離世，而是被棄置於制度縫隙中，任由危險環境吞噬。此案也已成為呼籲政府單位檢討調查流程與加強對弱勢保護的警示案例。

亞蜜莉亞的父母為追查女兒死因發起訴訟，矛頭直指洛杉磯市政府與執法單位。（圖／翻攝自X，Daily Mail）

