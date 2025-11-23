18歲少女神秘死在「恐怖屋」 家屬不信毒死：我們找到了勒痕
美國加州橙縣一名18歲少女亞蜜莉亞・薩雷普爾（Amelia Salehpour）於2023年從戒治機構離開後不久死亡，儘管當局認定為「藥物過量意外致死」，但其家屬拒絕接受此結果，展開一場耗資數百萬美元的私人調查，質疑警方草率結案並掩蓋可能的他殺真相，掀起當地執法單位內部激烈爭議。
據《洛杉磯時報》報導，亞蜜莉亞當年因心理健康問題入住位於科斯塔梅薩的復健中心「Saddleback Recovery」，然而某日她在未經允許下離開機構，隨後搭上前男友與另一名身分不明男子「Raider」的車輛，前往洛杉磯范奈斯（Van Nuys）一處民宅。當亞蜜莉亞的父親循線找到該地點並報警時，直指女兒遭不當控制、身陷危險，急切呼籲警方介入，但最終仍無力阻止憾事發生。
亞蜜莉亞隨後在該住所內被發現身亡。當地驗屍官迅速判定死因為「意外藥物過量」，警方亦未進一步展開刑事調查。然而，家屬對此結果表示強烈質疑，認為整起事件充滿疑點。亞蜜莉亞的父母阿里（Ali）與蘇（Sue）・薩雷普爾堅信女兒遭人傷害，於是聘請私人調查團隊、法醫專家及律師，投入巨額費用展開平行調查，並指出證據顯示亞蜜莉亞實際死於「勒斃」，而非單純過量。
他們主張原始調查明顯疏漏，警方忽視女兒身為精神疾患患者的脆弱狀態，過早排除他殺可能性。這場家屬自辦調查也牽動洛杉磯警局與地方檢察體系內部矛盾。據知情人士透露，負責毒品與凶殺案的兩個單位對死因研判出現分歧，有人認為案件應重新開啟，有人則堅持原判。
這也凸顯出美國執法單位在處理弱勢族群案件時的系統性問題。包括美國司法部與「清白計畫」（Innocence Project）等監督組織皆曾多次指出，全國各地執法部門存在「快速結案、誤判死因」等潛在漏洞，尤其在面對藥物成癮或心理疾患者時更易發生。
目前，薩雷普爾一家已對洛杉磯市提出訴訟，指控警方未及時作為、未妥善保護亞蜜莉亞安全，更未正確調查其死亡原因。他們強調，亞蜜莉亞並非孤單離世，而是被棄置於制度縫隙中，任由危險環境吞噬。此案也已成為呼籲政府單位檢討調查流程與加強對弱勢保護的警示案例。
看更多 CTWANT 文章
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
其他人也在看
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 6 小時前
疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶
中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市街頭竟出現攔車事件！23日上午，突然有一名男子，衝到馬路中間，攔停計程車，不但用手狂捶引擎蓋，還用頭撞車輛。根據了解，這名男子疑似是因為，和女友吵架，情緒失控，才會當街攔車還捶車，目前警方已經主動介入，全案將函送地檢偵辦。男子用力捶計程車引擎蓋，接著走到駕駛車門旁，用手狂敲車窗，身邊女伴，怎麼攔，都攔不住，疑和女友吵架情緒失控 男子攔車猛捶.用頭撞車（圖／翻攝畫面）男子大聲咆嘯，滿口髒話，要求駕駛下車，計程車司機，默默的收起後照鏡，損失能少一點，是一點，但這時另一台銀色轎車經過，也想攻擊銀色轎車，駕駛油門踩下去，加緊離開現場目擊民眾：「聽到那個男生在罵人，就探頭出來看，看到他把計程車擋在路中間，不讓他走，有拍他的窗。」目擊民眾：「那個人就去攔計程車，一直捶計程車的引擎蓋，好像還有用頭撞吧。」疑和女友吵架! 台中男子情緒失控當街攔車猛捶（圖／翻攝畫面）事發就在，台中市南屯區永春南路上，23日上午10點多，這名男子，疑似是因為和身旁女友吵架，情緒暴走，才會失控上路攔車洩憤，第四分局春社派出所副所長顏佑容：「司機表示車輛無損不欲提告，但男子站在道路攔車阻礙交通，最高可處新台幣500元罰鍰，另以暴力手段拍打車輛，妨害他人權利部分，本分局已主動報請地檢偵辦。」疑似感情糾紛，一時衝動，徒手捶車、用頭撞車，等他傷勢治療好以後，要面對的是，更多法律上的懲處。原文出處：台中男疑和女友吵架情緒失控 當街攔車猛捶、用頭撞車洩憤 更多民視新聞報導恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」凱希情緒失控！對「這來賓」大聲又拍桌 連徐乃麟都變臉不說話被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」民視影音 ・ 31 分鐘前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 20 小時前
她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力
根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，事件發生於當地時間16日凌晨1點15分左右。47歲的安潔兒琳恩柯爾（Angel Lynn Curl）邀請另一名女性友人到家中，希望與交往兩年的男友一起發生三人性行為。然而，當男友與該名女性雙雙拒絕時，柯爾情緒失控，據稱多次用拳頭毆打男友...CTWANT ・ 1 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
吸毒過量？失控男鐵棍襲3路人 老夫妻頭破血流｜#鏡新聞
新北三重今天(11/22)上午爆發「隨機攻擊案」，這一名45歲顏姓男子，居然手拿鐵棍亂揮，打到一對老夫婦「當場血流如注」，另外一名女騎士同樣被鎖定攻擊；警方到場在嫌犯機車後座，找到安非他命。鏡新聞 ・ 22 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 22 小時前
聚鼎科技再爆內線交易！ 創投大老150萬交保
台北市 / 綜合報導 被動元件大廠「聚鼎科技」爆出內線交易！檢調查出2022年，聚鼎科技第二季財報虧損超過1億元，得知利空消息後，為了減少損失，創辦人張忠本與副總楊泓文，疑似分別以自身及親友帳戶，於重訊公告前的禁止交易期間賣出股票，另一名協理呂明勳也被查出，疑似以同事的帳戶賣股，檢方昨(21)日兵分多路搜索，傳喚張姓董事等6人到案，經複訊後，諭令他以150萬元交保。 記者VS.聚鼎公司創辦人張忠本說：「有什麼要講的嗎。」看到大批媒體守候有些錯愕，在兩名西裝男的攙扶下步出北檢，他是聚鼎公司創辦人張忠本，聚鼎公司協理呂明勳親友VS.聚鼎公司協理呂明勳說：「你們為什麼在拍人家啦，奇怪欸。」拿水瓶遮臉，親友一旁幫忙擋鏡頭，還質疑媒體為什麼要拍攝，聚鼎公司協理呂明勳隨後也離開，聚鼎公司副總楊泓文VS.法警說：「有記者，(你就直接離開啊，我們也只有這個門)。」從訊問室走出來，看到鏡頭又折返，發現沒有其他路可以出去，帽子壓低到不能再低快速跑離，這名男子是發言人兼副總楊泓文，他們都因為涉嫌內線交易。聚鼎科技是上市被動元件大廠，2022年8月發布重訊，公布公司營業損失1億316萬多元，但公司創辦人張忠本等人，涉嫌在股票禁止交易期間，提前賣股減損，涉及內線交易。北檢21日指揮調查局，兵分6路搜索，並約談6人到案，檢察官晚間訊後，諭知張忠本150萬元交保，楊泓文50萬元交保，呂明勳30萬元交保，另外三人則以10到80萬元不等的金額交保。聚鼎公司成立於1997年，是亞洲第一間，專業高分子正溫度係數製造公司，創辦人張忠本更是國內創投大老，如今卻與公司內的其他人，涉嫌內線交易，罔顧其他員工與股東權益，目前檢方已經介入調查，將依《證交法》內線交易罪的方向偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸
南部中心／綜合報導 22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。兩名男子騎機車到屏東恆春旅遊醫院外，砸毀救護車。（圖／翻攝畫面）雙載機車騎到醫院停車場，男騎士抄起球棒下車，衝向車棚裡的救護車，二話不說，一陣猛砸，短短一分鐘，跳上機車落跑。救護車擋風玻璃被砸毀，凹了好幾個大洞，隔壁另一台醫院的救護車也是同樣慘況，事發在屏東恆春旅遊醫院外，22號晚間，有2部救護車被人惡意砸毀。警方獲報，到場處理，疑似葬儀社之間生意糾紛，被砸車的盧姓男子，離開原先工作的葬儀社，自行出來開業，投標旅遊醫院的葬儀生意，沒想到前東家郭姓男子，疑似不滿昔日員工，自立門戶，引發這起砸毀救護車糾紛。疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突。（圖／民視新聞）被砸男子友人：「我們自己出來做啊，大家都不合，可能因為這樣他不滿意，不幫他做他不滿意，他一直找這個姓盧的麻煩，可能他教唆人去砸車的。」昔日工作夥伴，或許早就鬧得不愉快，盧姓男子這回救護車被砸毀，停在旁邊旅遊醫院的救護車也被波及。恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「已掌握涉案犯嫌身分及相關證據，通知嫌疑人到案說明。」雙方到底什麼糾紛，是不是搶生意，早有恩怨，警方已經鎖定砸車男子，全力追查，釐清案發原因。原文出處：不滿前員工自立門戶搶生意 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸 更多民視新聞報導色姨丈3度激戰14歲外甥女！互稱「老公老婆」下場曝光列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆民視影音 ・ 4 小時前
偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
[NOWnews今日新聞]針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
即時中心／林韋慈報導台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。民視 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 8 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 4 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前