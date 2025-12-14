18歲少女遭媽媽「嫌棄太西化」 騙到非洲「再教育」慘被監禁受虐

一名18歲英國籍少女被指因「過於西化」，遭母親以度假為名帶離英國，隨後被送往索馬利亞一處宗教拘留中心。（圖／翻攝自TikTok）

一名18歲英國籍少女被指因「過於西化」，遭母親以度假為名帶離英國，隨後被送往索馬利亞一處宗教拘留中心，期間疑遭受毆打、禁食與鐐銬拘禁，事件近日因當事人公開求救影片而引發國際關注。

根據《每日郵報》報導，受害者阿斯瑪・哈桑・阿卜杜拉希（Aasma Hassan Abdullahi）近日在社交平台TikTok上發布多段影片，指控自己被關押於索馬利亞一所被稱為「dhaqan celis」（意為「回歸文化」）的伊斯蘭再教育機構，並在當地遭到嚴重虐待。

影片與照片可以看到，阿斯瑪全身多處瘀傷、左臂骨折、腳踝被鐵鍊鎖住，頭髮被剃光作為懲罰，並被剝奪食物導致體重驟降。她在影片中多次哭訴，希望返回英國，並形容該機構「如同監獄」。

報導指出，阿斯瑪出生於英國，在伯明罕（Birmingham）長大，三年前仍在準備GCSE考試。其家人表示，當時她的母親薩加爾・馬克薩穆德・羅布爾以「全家度假」為由，將她與弟妹帶往索馬利亞，但抵達首都摩加迪休後，才被告知是永久搬來這居住，並宣布再婚的消息。

據了解，阿斯瑪的父母早年離婚，其父現居德國。她與母親及繼父居於索馬利亞，並結識多名同樣來自英國、瑞典及美國的僑居青少年。兩年前，阿斯瑪被母親送入「dhaqan celis」中心，據稱原因是母親認為她受到西方文化影響過深。期間她曾至少三次嘗試逃離拘留中心，包括一次從陽台跳下逃生，但最終均被抓回。

在最近一次逃脫中，阿斯瑪曾前往當地警察局，懇求警方將她送往位於摩加迪休的英國大使館。然而警方最終仍將她交還給其母親與繼父。阿斯瑪在英國的同父異母兄弟姐妹表示，已就此事聯繫英國外交部，並形容這是一宗「綁架事件」，對其人身安全深感憂慮。其兄長穆罕默德・阿卜杜拉希・阿達維表示：「我看到影片時忍不住落淚，只想知道她是否還安全。她只想回到英國，離開索馬利亞。」

人權組織與社區人士指出，「dhaqan celis」在索馬利亞及部分東非地區普遍存在，主要針對海外長大的索馬利亞青少年，試圖糾正其行為與價值觀。外界長期關注這類機構涉嫌體罰、非法拘禁，甚至性侵、強迫女性接受割禮與包辦婚姻等問題。阿斯瑪的求救影片在網絡上迅速傳播，並引發「#JusticeForAasma」社交媒體運動，數以千計網民呼籲英國政府介入，協助她返回英國。

對此，索馬利亞方面一名與案件相關的消息人士表示，相關中心已依法向政府註冊，並稱阿斯瑪是「在同意下被送往該處」，目前「人身安全無虞」，案件已交由政府處理。英國外交部則回應稱，基於長期政策，不會對個別案件發表評論。



