18歲少年捐贈6器官引發爭議 中國家長出現集體停學焦慮

因校園失蹤與抽血疑雲恐慌，加上1月20日網傳18歲少年捐器官，醫護對其致意影片瘋傳，中國家長掀起停課潮，寧願孩子不讀書也要保命。 圖：翻攝自抖音

[Newtalk新聞] 「只要平安，讀不讀書都不重要。」中國社群平台近期湧現大量家長自發性停課潮，因校園失蹤案與青少年器官捐贈影片瘋傳，導致民間對醫療體檢與校方安全產生劇烈不信任，許多父母寧願讓孩子在家上網課或外出打工，也不願承擔不可控的風險，形成一股集體撤離校園的恐慌現象。

這股焦慮的核心源於校園內部的醫療行為。廣州有家長投訴，年僅國小一年級的學童在校內檢查時，竟被要求抽取兩管血液，這種異於往常的舉動引發外界聯想，憂心學生步入校門後難以安全脫身。雪上加霜的是，1月20日一段關於人體捐贈的影片在網路流傳，內容記錄一名剛滿18歲的少年死後被摘取臟器，醫療團隊還對其致意。這類畫面搭配學生手持捐贈宣導標語的舊照，讓武漢等地家長擔心孩子在缺乏判斷力下被誘導，紛紛採取防衛性停課。

針對此社會現象，湖北的張律師接受《大紀元》採訪時分析，這並非單一事件造成的偶然，而是長期以來體制公信力崩塌的集體表現。由於官方資訊缺乏透明度且外部監督體制失能，家長無法掌握真實情況，也難以針對疑慮追究責任。在這種環境下，民眾只能依賴網路流傳的瑣碎線索自保，一旦校園意外或失蹤案件發生，家長便會透過讓孩子返家的實際作為，對教育環境表達深切的不信任感。

社群討論區的輿論呈現一面倒趨勢，家長們流露出「與其對抗不如退縮」的無奈心情。許多人留言支持讓16歲的少年留守家中，更有家長坦言，在無法抗衡體制的情況下，唯有生存才是底線，甚至考慮讓15歲的孩子提早進入職場工作以確保人身安全。過去30日內，網路上頻繁出現彙整全國學生離世案件的懶人包，這些負面新聞的疊加，已成為目前中國父母決定是否要結束孩子校園生活的關鍵考量點。

