18歲少年進景美夜市索「保護費」！ 北檢求重刑給震撼教育

景美夜市數名攤商遭18歲少年討保護費（圖／翻攝畫面）

2025年9月間，黃柏勳（18歲）、徐瑋駿（20歲）、馮炫閩（20歲）前往台北市文山景美夜市，對5間攤商進行恐嚇並索取租金，全案遭數名攤商報警後移送法辦。台北地檢署今（1月28日）偵結此案，依恐嚇取財未遂等罪起訴3人，並向法院建請，對3人合併執行處1年以上有期徒刑。

黃柏勳和李傳修2025年9月3日晚間7時許，騎著普通重型機車前往景美夜市，對某知名海產餐廳的2名人員說道，「讓你們經營很久了，我們要把店接回去做，給你們一個禮拜的時間」、「你們在這裡做這麼久了，現在換我們來做了，不然你們每個月看多少給我們」、「下週會再過來」等語。

同年的9月6日晚間7時許，黃柏勳又再和徐瑋駿、馮炫閩及另名未成年的陳姓少年，共同駕車前往景美夜市，對知名麻油雞店等4家店家出言恐嚇，並說出，「你們店開這麼久了，我們年輕人也想要做，現在看你們是要搬離開這邊做，還是看你們每個月給我們多少錢」、「一個禮拜後會再過來」等語。

全案經5名被恐嚇的攤商報警後，由警方介入處理，並於去年的9月依法送辦，台北地檢署於今日偵結此案，依照恐嚇取財未遂等罪起訴黃、徐、馮3人。至於李傳修，目前仍於另案通緝中，而陳姓少年部分已經移送少年法院處理。

針對本案的3名被告，檢方考量3人收取保護費的行為，已導致社會產生恐慌、不安，且成為社會矚目案件，為維護社會治安與司法公信力建請法院對被告科以嚴厲刑罰，合併執行有期徒刑1年以上。

