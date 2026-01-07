18歲就能看起來更嫩！次世代必備「玻璃水光潤唇膏」清單公開，Lily許韶恩同款先收
如果說底妝決定精緻度，那唇妝就是年齡感的關鍵。2026年唇彩趨勢很明確，比起高飽和、強存在感，Z世代更在意的是「潤」、「亮」、「自然」。能修飾唇紋、帶出原生好氣色的潤唇型唇彩，成為讓人一眼看起來更年輕的秘密武器。
Dior定調次世代玻璃唇風向
如果說2026年的唇妝關鍵字是「看起來年輕」，那Lily許韶恩本身就是最具說服力的示範。去年底剛滿18歲的她，從氣質、談吐到整體狀態，都已經跳脫「星二代」的既定標籤，展現出屬於Z世代的自信與鬆弛感。這次以「2026迪奧台灣彩妝形象大使」身分亮相，更被視為Dior正式向年輕世代遞出的關鍵訊號。
Lily在記者會上分享，彩妝對她而言並不是掩飾，而是一種「讓自己更亮起來」的方式，尤其是唇彩，「即使是素顏，只要擦一點潤唇型唇彩，整個人就會不一樣。」Lily說，現在流行的水光蜜糖妝效，並不是刻意做出來的亮，而是像雙唇本來就這麼健康、這麼嫩的光澤，「唇上的光，真的會決定整個total look。」這種不費力卻很有精神的狀態，正是18歲次世代對「漂亮」的全新定義。
Lily也大方分享自己的愛用色選：日常最常擦的是清透顯嫩的#041蜜桃粉，能自然提亮氣色、幾乎不挑妝容；而#077糖果粉則以細緻蜜光感，成為聚會或重要場合的加分選擇。她特別提到，這款潤唇釉長時間滋潤、不黏不乾，能讓雙唇一直維持柔軟狀態，「一抹就有精神」，也是她隨身包包裡一定會帶著的單品。
日常顯嫩派首選：NARS激情過後嫩唇膏
如果你要的是「一抹就有好氣色」，《NARS激情過後嫩唇膏》就是標準答案。全新升級後，以玻尿酸微晶球與植萃滋養油脂打造一整天的水嫩保濕，柔滑奶霜質地能隱形唇紋、修飾乾燥，呈現自然蜜糖光。
經典色#277ARAGON、#888DOLCEVITA、#777ORGASM回歸，加上新色#236STARGAZE柔粉與#259MISEDUCATION莓果調，一擦就像天生好唇色，是最不挑人、也最不挑場合的顯嫩款。
淡顏系女孩的法式裸唇解答：PAUL&JOE
淡妝、素顏派最怕唇彩太重，《PAUL&JOE西洋菊柔光透潤唇膏》正好給出輕甜答案。透亮薄紗般的色澤會與原生唇色融合，呈現宛如天生的潤澤好氣色。
雙融油脂配方一觸即融，長效薄膜科技讓唇妝服貼不暈染，再加上神經醯胺、荷荷巴油與金時薑萃取，讓雙唇看起來柔軟、有潤度。10款低飽和色調顯白不挑膚色，是運動、通勤、約會都能安心擦的淡顏系唇彩。
高級蜜漾光澤派：Guerlain護唇油
想把潤唇升級成「保養級光澤」，就不能錯過《KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油》。高比例自然來源成分，結合科西嘉蜂蜜、蜂王乳與蜂膠，提供長時間深層滋潤。
春季限定推出的#209BLOOMINGGLOW丁香粉紫調與#878DAHLIAGLOW紅棕莓果色，擦上後唇部像被蜜糖包裹，光澤細膩卻不浮誇，是成熟感與年輕感並存的選擇。
